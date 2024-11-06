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川普顧問傳敦促他 開票夜關鍵州領先時提早宣布勝選…替後續鋪路

美國大選關鍵搖擺州誰拿下？最新開票進度、即時選情一次看

洛杉磯4000多坪計票中心 處理百萬張郵寄選票

中央社／ 洛杉磯5日專電

美國大選投票方式有彈性，約20%選民採用郵寄投票，在大選一個月前收到選票後，利用專用郵筒寄出。加州洛杉磯郡開設4000多坪選票處理中心，800多名工作人員處理郵寄投票。

中央社記者在大選投票日當天，走訪洛杉磯郊區工業市（City of Industry）的洛杉磯郡選票處理中心。這裡原是大型家電用品的倉儲賣場，經由郡政府收購之後，改建為維安高規格的選務中心。

這處選務中心有大型停車場，進出有維安人員管制，也洛杉磯郡警察局派駐員警在場。選務中心在大選前一個星期開始運作，24小時安全巡邏、網路安全監控，配備200多台監視攝影機，並進行線上直播。

洛杉磯郡人口約1000萬人，登記選民約600萬人，其中約120萬人採用郵寄投票。

在工業市這一處的計票中心，有800多名工作人員，預先處理各地寄來的選票，包括利用機器掃描條碼的方式，為每一張選票進行登錄，接著用人工一張一張驗證選票上的簽名，核對身分與選票的真偽。

美國選民可以選擇郵寄或者在投票日當天親自到投票所投票。提前的郵寄投票在大選日前一個月就開跑，但是郵寄的選票會在大選日的當天晚上8時才開始計票。

川普 美國大選 賀錦麗

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