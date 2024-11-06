美國總統大選決戰日 佛州挺川民眾信心十足

昔日的搖擺州佛羅里達已「轉紅」，多年來由共和黨占優勢，總統大選投票於7時開跑，有川普支持者將插上寫有「川普」大旗的車直開至票所外，也有人守在川普豪宅，盼能親眼看到本人，有信心「川普必勝」。

共和黨總統候選人川普今天中午在佛州棕櫚灘一所康樂中心投票後，返回豪宅「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago），預計晚間將前往棕櫚灘會議中心（Palm Beach Convention Center）參加自家陣營舉行的開票之夜 。

佛州川粉上午在「海湖俱樂部」外的大橋聚集，有人朝往來車輛揮舞寫有「川普」、「奪回美國」的大旗，有人身穿「川普鋼鐵人」圖像的T恤，也有人頻頻在橋上引頸期盼，就算只能看見川普車隊也無妨，其中退休教師辛蒂（Cindy）就是一位擔心自己錯失目睹川普機會的鐵桿川粉。

她接受中央社採訪時表示，投票後感覺超棒，對川普信心十足，認為民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）根本沒有機會。

「他（川普）是這份工作的最佳人選。他關心人民，創造更多就業機會，只有他能讓這個地方變得更好」。

要怎麼慶祝開票之夜，辛蒂早有想法。她表示將感謝上帝，「因為我是基督徒，感謝上帝讓這一切成為可能」。

由於佛州已有半數選民提前投票，上午出門的民眾不多，其中沙姆（Sam）格外顯眼，他身穿印有川普頭像的T恤、將插上寫有「川普」大旗的車停在投票所外，車上還載有髮型、領帶神似川普的熊布偶。

一度為搖擺州的佛羅里達，除了有像沙姆外顯度十足的川粉外，也有挺賀錦麗的「隱性民主黨支持者」姐妹珍妮佛（Jennifer）及艾煦卡（Ashika），2人來自古巴裔家庭。相較於川粉辛蒂的高度自信，珍妮佛及艾煦卡走出投票所後感到緊張，準備去上班讓自己「不看不聽也不聞」。

珍妮佛對中央社表示，自己「有點害怕」，希望事情能按想要的方向發展。「如果結果不如我們所願，我們害怕可能會發生混亂或其他情況」。

姐妹倆投票後直接去自家珍奶店工作，希望能忙碌起來，無暇緊盯開票結果。

佛州過往曾有數次選舉結果爭議，2020年川普及當時的競選對手拜登的陣營合計派出數百名律師和志工前往佛州各地投票所監票，確保選票計算確實。

今年佛州投票所從上午7時至晚間7時開放選民投票，西棕櫚灘郡票所目測至少有逾十位志工待命，也設有類似得來速的投票箱供趕時間、開車的民眾使用。不過，工作人員會檢視選民是否依照規定將選票妥善封包，才准投遞。此外，投票所外也備有至少兩部警車以防萬一。

川普「開票之夜」地點棕櫚灘會議中心昨天傍晚雖然未見大型維安團隊進駐，但外圍已陸陸續續架設大型護欄及路障，晚間8時左右維安作業仍在持續，不時有起重車出入會場，工作人員禁止媒體入內。

地方執法單位已備有警力因應可能發生的示威活動，也將準備封閉部分路段及設抗議區，讓不滿選舉即時結果的民眾釋放憤怒，盼為激化的選情降溫。

美東時間晚間6時（台北時間6日上午7時）起各地陸續結束投票，但可能要花數天才能判斷由誰入主白宮。以4年前為例，當時美國媒體等了4天才宣告由拜登勝出。這次選情更為激烈，計票天數恐怕也會拉長，更添選民焦慮。