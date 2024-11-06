美國大選舊金山選民投票 當地晚間近9時公布初步結果

加州舊金山選民今天上午7時過後陸續湧入市政廳投票中心參與大選，為讓廣泛選民能夠就近投票，選務處增設501個鄰里投票站。選民表示，儘管在總統大選上，加州幾乎無關勝負，仍希望參與投票表達聲音。

今天是美國大選投開票日，不少舊金山地區民眾一早現身百年市政廳投下神聖一票。

剛從台灣旅遊返美的胡伯特（Duncan Houpt）一人前來，他已事先填好郵寄選票，僅花不到10分鐘便完成投票。他表示加州選務工作做得非常完善，民眾投票十分便利。

舊金山選務處設在市政廳內，以多種語言服務選民，除英文外，還有中文、西班牙文、菲律賓文等語言，顯示選民結構十分多元。

為協助和鼓勵民眾參與投票，舊金山選務處今天在全區增設501個鄰里投票站，選務處發言人李懿莊（Catherine Lee）告訴中央社記者，多數市民還是會選擇到市政廳內的投票中心參與投票，因為假使對個人身分和選舉資訊有疑慮，這裡有最多專人幫忙解決。

舊金山選務處內，43個櫃台均有志工回答選民提問，並有警力在現場維安。

市政廳投票中心從10月7日開放提早投票。李懿莊說，剛開始每天僅有數十人到場，投開票日前幾天人數攀升，選前一天達到897人，比週六和週日都要多，她預估，今天整天將有更多選民來到市政廳，依照過往經驗，選舉當天親自到場投票的人最多。

另外，選務處內，工作人員已將選舉日前收到的郵寄選票以機器進行拆封、摺疊、確認選票，以利計票作業順利完成，今天投票至晚間8時結束，選務處預計從晚間8時45分開始，分成4個階段宣布初步計票結果。第一批將涵蓋今天之前收到的多數郵寄投票。

胡伯特表示，4年前大選過後，國會山莊發生暴動事件令他有些憂心「民主程序」；他認為加州選民基本上都很清楚全州對總統候選人的最終選擇，但投票仍很重要，因為許多地方官員和公投法案，需要多數民眾一起透過民主程序來共同做出決定。

選民泰勒（Taylor）向中央社記者表示，她並不是很滿意美國的選舉人制度，有代表性不均的問題，身為「藍州」選民，她覺得自己的總統選票意義不大，但仍希望參與大選。

跨性別選民賈利（Trille Galli）直接說她投給民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），希望賀錦麗帶領國家走向正確的方向，在無家可歸收容所工作的她也表示，選前已向60位無家可歸者解說投票流程，希望他們也能投下神聖的一票。

根據政治資料公司（Political Data Inc.）的數據，今年舊金山共發出52萬多張郵寄選票，已收到近19萬張，民主黨選民占69%、共和黨選民占9%、無黨派選民占24%。