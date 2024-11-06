選舉之夜川普在佛州豪宅辦派對 賀錦麗返母校看開票

有線電視新聞網（CNN）引述若干消息來源報導，共和黨候選人川普將偕同家人和朋友在佛羅里達州豪宅海湖俱樂部看開票。他的對手賀錦麗則會回華府母校舉行開票之夜。

海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的成員受邀到至此參加開票之夜派對，前總統川普（Donald Trump）可能在整場派對四處串門子、與賓客談話。

民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）則會前往華府的母校霍華德大學（Howard University）看開票。這是位於華府歷史悠久的一所黑人大學，賀錦麗認為這是她政治生涯的起始點。

根據學校介紹，霍華德大學成立至今已頒發超過10萬個學位，也是美國授予非裔博士學生數量最多的學校，超過9成以上都是有色人種學生。