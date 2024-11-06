川普攜夫人梅蘭妮亞在佛州投完票 稱有信心贏得大選

美國總統大選今天登場，共和黨候選人川普（Donald Trump）攜夫人梅蘭妮亞．川普赴投票所投票。他投票後接受記者訪問時表示有信心贏得大選，甚至直言與對手的票數不會太接近。

綜合「華爾街日報」（The Wall Street Journal）與美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普與夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）今天上午在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的投票所完成投票。

力拚重返白宮的前總統川普告訴記者，「我聽說我們的表現好極了。我非常有信心…看起來共和黨人已大量現身。我們等著看結果會如何」。

當記者詢及川普是否有什麼遺憾，他回答說「我想不到任何感到遺憾的事」，並補充說這是他三次競選總統中，表現最好的一次。

川普戴著繡有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）字樣的競選帽，他抱怨一些州可能得花費好一段時間計票，「我不知道宣布勝選時會發生什麼事」。

川普還說，「（開票結果）不會太接近，但需要花費好長一段時間才能證實」。