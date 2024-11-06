今天中午結束投票 美總統大選拉鋸

美國副總統賀錦麗四日在搖擺州賓州的藍金（Rankin）催票。（法新社） 美國大選五日正式投票，七個決勝關鍵搖擺州將在台灣時間今天上午十一時前陸續結束投票。今年美國大選激烈拉鋸，已有逾八千萬美國人提前投票，若民主黨賀錦麗勝選，將是美國首名女總統，若共和黨川普勝出，則是首名曾被判重罪且兩度遭彈劾的前總統回鍋白宮。

美東康乃狄克、新澤西、紐約等州投票所於美東時間五日上午六時（台北時間五日晚間七時）開放，最晚投票的是夏威夷州，美東時間五日中午十二時才開始。台灣時間六日中午左右，所有投票結束。

全美第一批選票川賀平手

新罕布夏州小鎮迪斯維爾諾契當地五日零時（台灣五日下午一時）就開始投票，並已開出全美第一批總統選票：川普、賀錦麗各拿三票普選票平手。該鎮人口僅十二人，傳統上每年會在午夜開始投票。

這場選戰充滿戲劇性，川普兩度遭遇暗殺企圖，現任總統拜登則在七月退選由賀錦麗接棒。紐約時報說，這場選戰堪稱美國政治中所有功能失調和兩極化的縮影，到最後七個決勝州的幾乎所有民調都顯示，這是一場拉鋸戰。

北卡和喬州透露開票走向

決勝州中，北卡和喬州開票結果相對較快產生，這雖不代表最終結果將很快出爐，但可能透露開票之夜走向。

川普一般被認為在這兩州民調小幅領先，若開票後穩定超前，關鍵將移至民主黨「藍牆區」的賓州、密州與威州。

若開票當晚，前述五個搖擺州共七十六張選舉人票歸屬無法確定，與東岸時差三小時的「陽光帶」亞利桑那州、內華達州也很重要。但這兩個西部搖擺州因選舉人票較少，即使有明確結果，恐怕無法藉以斷定總統當選人。七個關鍵搖擺州最晚結束投票的是內華達州，將在台灣時間今天上午十一時結束投票。

提前投票數超過八千萬張

無人有把握大選贏家何時確定。全美提前投票數已超過八千萬張，約占總票數三分之一。但關鍵搖擺州賓州提前投票僅能郵寄，處理選票更費時。如兩人差距甚微，預計還將上演法律戰。

賀錦麗和川普選前一天都到賓州衝刺。川普最後造勢五日凌晨於密西根州大急流城落幕，他稱若大陸國家主席習近平想詢問有關戰爭、台灣等各種事宜，「他要打給誰？他們最後可能打給我」。川普在佛州投票，並在自家海湖莊園附近的棕櫚灘會議中心舉行開票之夜。