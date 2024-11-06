美選牽動氣候大會…賀錦麗料延續路線 川普上台減碳更難

美國總統大選結果最快今天出爐。專家表示，如川普當選，在緊接而來的聯合國氣候大會（ＣＯＰ29）恐降低減碳承諾，弱化氣候政策，賀錦麗陣營則會繼續維持多邊主義的氣候合作路線。

川普在其第一任時，率美退出應對氣候變遷的巴黎協定，直到拜登上任後，才簽署行政令使美國重新加入巴黎協議，川普競選團隊已指出，假如本次成功勝選，將讓美國再次退出，並將大力支持石化業發展，也會透過行政命令禁止ＥＳＧ的相關投資，廢除拜登政府的綠色補貼政策。

相較於川普陣營的明確態度，外界認為，賀錦麗若順利當選，拜登的降低通膨法案等會是其延續的氣候政策。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心研究員劉哲良表示，因應全球暖化是世界趨勢，美國不可能置身事外，但川普的路線會是將大多經費拿來極大化美國利益，可能只會捐錢給聯合國做事。

劉哲良說，假如川普當選，在氣候政策上不會承諾太多，若是賀錦麗獲勝，至少可以有多邊架構下來與各國共同面對氣候變遷議題，畢竟氣候議題不只是單純的氣候變遷，也牽涉氣候政治。