聽新聞
0:00 / 0:00

美總統大選勢均力敵 投開票5大看點

聯合報／ 記者胡玉立／綜合報導

二○二四年美國總統大選五日投開票，美聯社分析，這次投開票至少有五大看點。

不論誰當選都將寫歷史

賀錦麗或將成為美國二四八年來首位女性總統、首位非裔女性總統和首位南亞裔總統。

川普如果勝選將寫下另種歷史。他五個多月前因紐約封口費案被判卅四項重罪成立，將成為首位被判重罪仍當選的美國總統。

勝選者何時揭曉？

投票日現在更像是投票周，各州各有計票規則和作法，還可能面臨法律挑戰；沒人能預知這次要花多久才能確定勝選者。

從較早跡象看出選舉走向

東海岸兩個決勝州北卡州和喬治亞州，選票可能相對較快開出，讓人一窺選舉走向，但若票數太接近將難以確定最終結果。

投票日還有哪些人投票？

全國已有逾七千八百萬人親自或透過郵寄參與提前投票。提前投票人數激增一大原因是，川普鼓勵支持者提前投票。他二○二○年呼籲共和黨人在大選日當天親自投票，這次作法明顯有別。

民主黨也出現轉變；四年前因新冠疫情，提前投票的民主黨支持者占壓倒性多數，但這次可能有更多民主黨人在投票日親自出門投票。

會有騷亂嗎？

川普最近積極宣傳毫無根據言論，質疑選舉公正性；他錯誤堅稱，除非民主黨作弊他才會輸。但民調顯示，這場大選確實勢均力敵。無論結果如何，川普都可以在選舉之夜票沒開完就宣布勝利；他二○二○年就是這麼做。但這樣可能產生嚴重後果，包括引發二○二一年一月六日川粉衝進國會大廈。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

NBA傳奇球星喬丹被傳挺川普 發聲明澄清非事實

賀錦麗與川普選前之夜最後拉票 結束歷史性競選活動

川普若重返白宮 星學者：美國與東南亞關係可能趨冷淡

中國大陸觀察美國大選心念「3T」：台灣、關稅及川普

相關新聞

今天中午結束投票 美總統大選拉鋸

美國大選五日正式投票，七個決勝關鍵搖擺州將在台灣時間今天上午十一時前陸續結束投票。今年美國大選激烈拉鋸，已有逾八千萬美國...

美選牽動氣候大會…賀錦麗料延續路線 川普上台減碳更難

美國總統大選結果最快今天出爐。專家表示，如川普當選，在緊接而來的聯合國氣候大會（ＣＯＰ29）恐降低減碳承諾，弱化氣候政策...

美總統大選勢均力敵 投開票5大看點

二○二四年美國總統大選五日投開票，美聯社分析，這次投開票至少有五大看點。

選前一日 川賀決戰賓州

美國大選五日登場，共和黨總統候選人川普四日連趕四場，橫跨北卡羅來納州、賓州和密西根州，賀錦麗穿梭賓州，選前之夜鎮守費城，...

新聞眼／美大選驚奇不斷 挑動全球神經

這場峰迴路轉且充滿爭議的美國總統選舉將很快迎來結局，這是一場考驗美國民主品質的選舉，也必然挑動全球神經，影響世界其他人的...

任期將屆盼留政治遺產 拜登在白宮官邸觀看開票結果

儘管美國現任總統拜登任期將屆，他的名字也未出現在總統選票上，大選結果仍攸關他的政治遺產能否延續。美媒報導，拜登將偕同夫人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。