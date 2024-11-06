美總統大選勢均力敵 投開票5大看點

二○二四年美國總統大選五日投開票，美聯社分析，這次投開票至少有五大看點。

不論誰當選都將寫歷史

賀錦麗或將成為美國二四八年來首位女性總統、首位非裔女性總統和首位南亞裔總統。

川普如果勝選將寫下另種歷史。他五個多月前因紐約封口費案被判卅四項重罪成立，將成為首位被判重罪仍當選的美國總統。

勝選者何時揭曉？

投票日現在更像是投票周，各州各有計票規則和作法，還可能面臨法律挑戰；沒人能預知這次要花多久才能確定勝選者。

從較早跡象看出選舉走向

東海岸兩個決勝州北卡州和喬治亞州，選票可能相對較快開出，讓人一窺選舉走向，但若票數太接近將難以確定最終結果。

投票日還有哪些人投票？

全國已有逾七千八百萬人親自或透過郵寄參與提前投票。提前投票人數激增一大原因是，川普鼓勵支持者提前投票。他二○二○年呼籲共和黨人在大選日當天親自投票，這次作法明顯有別。

民主黨也出現轉變；四年前因新冠疫情，提前投票的民主黨支持者占壓倒性多數，但這次可能有更多民主黨人在投票日親自出門投票。

會有騷亂嗎？

川普最近積極宣傳毫無根據言論，質疑選舉公正性；他錯誤堅稱，除非民主黨作弊他才會輸。但民調顯示，這場大選確實勢均力敵。無論結果如何，川普都可以在選舉之夜票沒開完就宣布勝利；他二○二○年就是這麼做。但這樣可能產生嚴重後果，包括引發二○二一年一月六日川粉衝進國會大廈。