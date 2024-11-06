選前一日 川賀決戰賓州

美國大選五日登場，共和黨總統候選人川普四日連趕四場，橫跨北卡羅來納州、賓州和密西根州，賀錦麗穿梭賓州，選前之夜鎮守費城，雙方決戰賓州的氛圍，呼應了決定二○二○年大選勝負的正是賓州。

無論是川普或賀錦麗當選，都將創下美國歷史。若川普勝出就會成為首位因重罪被起訴和定罪的總統，賀錦麗獲勝的話，美國將出現史上首位女性總統。

美國以選舉人團選出總統的制度設計，使得候選人取得普選票多數還不夠，必須贏得過半選舉人團的選票，凸顯搖擺州之於選舉結果的重要性；因此外界高度關注賓州、密西根州、威斯康辛州、亞利桑那州、喬治亞州、北卡羅來納州和內華達州的選情。

在賓州，賀錦麗訪艾倫鎮強攻拉美裔選民，雖然沒有直接點名川普和在川普造勢場合失言將波多黎各稱為漂浮垃圾島的喜劇演員辛奇利夫，身為波多黎各與古巴後裔的饒舌歌手Fat Joe替賀錦麗拉票，呼籲拉美裔選民投出自己的驕傲。

而川普在賓州雷丁衝刺拉攏女性選民；他說，「若我們拿下賓州，我們就全贏了。」背後站著一群支持川普的女性支持者，並舉著上面寫著「女性支持川普」的眾多粉色標語。

NPR報導，這場選舉可能是男女選民最為分裂的一次抉擇，多數女性支持賀錦麗，而男性相信川普。

賀錦麗承諾要當全民總統，她說，「選舉還沒結束…我們充滿動力…別搞錯了，我們會贏。」川普則告訴支持者「美國屬於你們而非他們」，呼籲選民出門投票。

佛羅里達大學統計，超過八千萬人已提前投票。二○二○年提前投票選民達一億人，當年投票率為百分之六十六點八，約一點五億人投下選票。

密西根州務卿班森在記者會預估，這次投票率應該很高，六日會產生選舉初步結果；目前已有三百廿萬名密西根選民投票，占全體選民的百分之四十四。

喬治亞州州務卿拉芬斯佩格表示，提前投票的選民眾多，預計投票結束後一小時能開出七成選票。