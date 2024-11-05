關鍵賓州郵寄選票認定費時 美選計票料將拖延

中央社／ 紐約5日專電

美國選民今天票投下屆總統，7大搖擺州中最關鍵的賓州提前投票僅能郵寄，選務人員如何認定合格郵寄選票再度成為兩陣營焦點。賓州州政府多次強調開票夜不會有結果，國民兵與警察嚴密把守可能出現爭議的投票所。

美國選民每4年在11月的第2個週二前往投票所選舉下任總統，今年選戰焦點仍是有19張選舉人團票的搖擺州賓州，可能決定新任美國總統。

賓州選舉法不設選民親自前往投票所提前投票安排，但可申請郵寄提前投票，選票須於投票日晚間8時前寄達，各地選務人員5日才可打開郵寄選票信封，當天投票的選票計算結束後，才點算郵寄票數。

國家廣播公司（NBC）報導，根據賓州州務卿辦公室的公開資料，約220萬賓州選民申請並符合郵寄投票資格，當中82%已寄出選票，還有39萬選民尚未完成。若依據2022年期中選舉數據推估，約有15萬張選票在5日下午寄達或投入郵寄選票箱。

由於選情激烈，兩黨高度關注這批今天才進入票匭的關鍵票，及無法依程序完成郵寄，改為當日前往投票所的選民。

一般認為，這批遲至接近投票日才郵寄的選票以民主黨支持者居多，合格選票認定成為共和黨陣營拿放大鏡檢視的焦點。郵寄選票說明若無適當書寫或簽名，可能被視為無效選票，如果當日投票與提前郵寄票匭未見明顯差距，選務人員判別今天寄抵選票的有效性成為決定結果的重要因素。

2020年，前總統川普（Donald Trump）賓州得票在計票後期，因郵寄選票加入逐漸落後，計票期間提出法律程序但無法阻止持續計票；川普陣營在差距更些微的喬治亞州也質疑選票認定不公。

國家廣播公司報導，賓州可能約有0.8%郵寄投票因欠缺簽名、日期錯誤或信封未保密被視為無效票，這批約2萬張選票如何認定，仍是兩陣營採取司法行動的方向。賓州州政府已聲明，投開票日當晚不會有選舉結果。

如果賓州計票出現爭議，恐怕數日後都難有官方正式計票數字，拖延至12月也有可能。

川普 美國大選 賀錦麗

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