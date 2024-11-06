美大選前一天 川普跟賀錦麗都在賓州

美國大選當地5日投票，台灣時間6日中午前結束投票。選前一天，民主黨總統候選人賀錦麗、共和黨總統候選人川普均到賓州最後衝刺。投票當夜，賀錦麗將回華府的母校「非裔哈佛」霍華德大學看開票，川普則將在佛州舉辦開票之夜。

賀、川兩人，在亞利桑那、內華達、北卡、密州、威州、喬州和賓州等七個搖擺州選前民調呈現拉鋸，多數專家認為贏得賓州者將掌握顯著優勢。

總統選戰最終由各州共538張選舉人票決定，取得過半即當選。前述七個搖擺州共占93張，賓州有19張。選舉人票依各州人口多寡分配，在任一州勝出者即全拿該州選舉人票。

川普4日在賓州雷丁說，贏了賓州就等於掌控大局，稍晚又在賓州工業城市匹茲堡說，當選後美國將迎來黃金時代，若賀錦麗勝出則將再有四年慘痛歲月。川普最後的造勢，則在投票日凌晨於密西根州大急流城結束。

川普5日預定回自家佛州海湖莊園附近的棕櫚灘會議中心舉行「開票之夜」 。鑒於川普選前兩度遇刺加上選情激烈，當地執法單位、特勤局及國土安全部都嚴陣以待。該會場外圍陸續架設大型護欄及路障，謝絕媒體入內；當地警方預計川普在5日晚間10時到11時半抵達，但未定案。

賀錦麗選前最後來到賓州費城。她說，川普當選將帶著仇人清單進辦公室，她則會帶著待辦事項清單。美國歌星女神卡卡、影視名人歐普拉都現身站台，歐普拉指稱若民眾5日不站出來，未來可能沒機會再投票。

賀錦麗競選辦公室10月底已宣布，她與競選搭檔副手華茲將在非裔美國人重要學府霍華德大學舉辦開票之夜，該校超過九成學生都是有色人種。美聯社報導，無論誰當選都將寫下歷史：若賀錦麗勝，她將是首名非裔女性和南亞裔美國總統，川普勝出則將成為首名被判重罪的總統。