美國總統大選 大陸關注點...只在乎「3T」

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

中國大陸政界與商界人士近來關注美國總統大選時，都心念「3T」：美國共和黨總統候選人川普（Trump）、關稅（tariffs）及台灣（Taiwan）。

大陸所有關心國際事務或深受美國情勢影響的人，包括官員、學者、投資人及企業界，都認為這次選舉是件大事。

川普承諾將對所有大陸產品徵收60%關稅，令北京經濟計劃單位及出口業者憂心忡忡。

但之前拜登─賀錦麗政府已對大陸展現「鷹式」姿態，包括未取消川普時期採取的關稅措施，還在敏感科技與國安相關領域對大陸實施出口管制。

更重要的是，拜登在貿易領域與戰爭舞台上，與許多盟國完成整合，川普則是與盟國衝突不斷。美國已提升或恢復與日本、南韓、菲律賓及澳洲的夥伴關係，簽署防禦協定，派遣航空母艦戰鬥群通過台灣海峽及南中國海，英國也參與其中一部分活動。

微軟威脅分析中心等許多獨立觀察團體表示，過去幾個月來大陸一直密集參與干預美國選戰，但令人意外的是，干預層面較低，聚焦於共和黨籍與倡議反中政策的國會議員層次，而非單純支持某一候選人。

相較力挺川普的俄羅斯，中國花較大力氣於美國社群媒體的討論添亂，加劇過去十年來美國政治混亂與分裂局面。

川普 美國大選 賀錦麗

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