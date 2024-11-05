任期將屆盼留政治遺產 拜登在白宮官邸觀看開票結果
儘管美國現任總統拜登任期將屆，他的名字也未出現在總統選票上，大選結果仍攸關他的政治遺產能否延續。美媒報導，拜登將偕同夫人與親信，在白宮官邸觀看開票結果。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，在大選來臨前的幾天裡，拜登可謂相當低調，預計今天大選日也將如此。一名白宮官員透露，拜登將與第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）和資深幕僚、職員一起在白宮官邸觀看開票。
現年81歲的拜登今天並無公開行程。隨著各州開票程序持續進行，預計他將定時收到開票結果匯報。
拜登2日在賓州史克蘭頓（Scranton）的一場造勢活動上表示，「我們已取得很多進展，賀錦麗將在這個基礎上再接再厲…我請求大家支持賀錦麗和（她的競選搭檔）華茲（Tim Walz），這個請求不是為了我自己。我是說，我即將要卸任了。」
儘管拜登已遭邊緣化，但他仍不斷警告川普的第2個任期可能為國家帶來什麼後果。白宮已採取多項措施
來保護他的部分政績，以免川普若再度入主白宮，可能設法抹滅他的許多政治遺產。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言