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川普、賀錦麗誰勝選？2大因素決定「何時得知結果」 搖擺州投票結束時間曝

美國總統大選牽動國會 參眾兩院勢力版圖可能反轉

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
今天登場的美國大選可能會讓參眾兩院勢力版圖反轉。 歐新社
今天登場的美國大選可能會讓參眾兩院勢力版圖反轉。 歐新社

今天登場的美國大選可能會讓參眾兩院勢力版圖反轉，但無論是共和黨籍前總統川普或民主黨候選人賀錦麗勝選，可能仍將出現參眾兩院由不同政黨控制的國會分裂格局。

路透社報導，直到2026年下一次國會選舉前，這次選舉結果將很大程度上決定總統大選勝出者推行政策的難易度。

民主黨目前以51席（民主黨籍47席，親民主黨無黨籍4席）對共和黨49席的微弱優勢控制參院，無黨派分析人士指出，共和黨很有機會奪回參院。

參院議員的任期為6年，每隔兩年進行部分改選。共和黨只需多贏2個席次即可掌控參院，因此民主黨正試圖保住參院控制權。

相反地，共和黨也有可能失去對眾院的掌控。目前共和黨擁有220席對212席的微弱優勢，民主黨只需多贏得4個席次，就有望重掌共有435席的眾院，不過選情尚不明朗。

如同總統大選，參院兩院選舉結果可能將由一小部分選民決定。參院控制權取決於7場競爭，而被認為確實激烈的眾院選戰不到40場。

美國無黨派網站「庫克政治報告」 （The CookPolitical Report）眾院選舉分析師柯威（Erin Covey）表示，雙方選情非常接近。

選民似乎對任何一方都沒有明顯的偏好。

路透社/益普索（Reuters/Ipsos）10月的一份民調顯示，43%的登記選民會支持他們選區的共和黨候選人，另有43%則支持民主黨候選人。

分析人士表示，民主黨有可能輕鬆贏得足夠席次來奪回眾院控制權，但沒有跡象顯示將出現如同2018年或2020年選舉導致權力大幅轉移的「浪潮」。

由於兩黨皆能至少安全取得200個眾院席位，獲勝方可能僅取得微弱多數優勢，恐使施政變得困難。

川普 美國大選 賀錦麗

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