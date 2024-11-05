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選前賀、川民調緊咬！美國大選投票開跑 紐時：贏家不排除「決定性大勝」

何時能知道…究竟是川普或賀錦麗勝選？ 2大因素決定

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何時能知道…究竟是川普或賀錦麗勝選？ 2大因素決定

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
民調顯示川、賀在各個戰場州的比數相當接近，這意味著候選人可能需要數日才能宣布勝利。美聯社
民調顯示川、賀在各個戰場州的比數相當接近，這意味著候選人可能需要數日才能宣布勝利。美聯社

何時能知道究竟是川普賀錦麗勝選？取決於兩項因素：各州開票的速度，以及結果有多接近。各州對開票流程與計票都有自已的規則。投票從東岸開始，各州結果將陸續出爐，媒體將預測各州與華盛頓哥倫比亞特區的贏家，包括總統與參、眾議員。對總統候選人而言，最重要的數字是誰贏得270張選舉人票。

1. 5日晚間是否知道由誰勝出？

不大可能。民調顯示川、賀在各個戰場州的比數相當接近，這意味著候選人可能需要數日才能宣布勝利。一些州的計票速度一向比其他州緩慢。如果有候選人對某些州的開票結果採取法律行動，情況將更加複雜，可能使宣布結果的時間拖得更晚。

各戰場州投票結束時間分別如下（美國東部時間）：

喬治亞：下午7時

北卡：下午7時半

賓州：下午8時

亞利桑那、密西根、威斯康辛：下午9時

內華達：下午10時

如果這些「搖擺州」的計票加快，且兩位候選人的得票率不是很接近，則5日晚間可能有結果。但選舉專家及各州官員預測，可能要到6日上午才能出爐。在某些州，可能需要幾天，甚至數周，才會有最終的結果。

參、眾兩院的選舉結果，也可能要等待一段時間。有四個州的參議員，以及22席眾議員競爭最為激烈。參議員可能由共和黨掌控，眾院則十分接近。

2. 那些州是決勝關鍵？

總共有七大戰場州，分別是亞利桑那、喬治亞、密西根、內華達、北卡、賓州及威斯康辛州，總共有93張選舉人票。

兩位候選人並不需要席捲所有搖擺州，才能勝選。如果川、賀贏得密西根、賓州與威斯辛等三個所謂的「藍牆州」，以及北卡，就能較快囊括270張選舉人票。

北卡可能是第一個有結果的戰場州，因為該州大部分選民都親自投票，且通訊票也必須於投票日之前送達。不過今年該州由於遭到颶風襲擊，情況可能生變。

喬治亞也可能較早有結果，但2020年由於兩位候選人只差11,779票，因此重新計票，而該州直到投票結束兩周後才宣布拜登獲勝。

賓州計票速度較慢，因為該州規定在投票日之前不得計算通訊投票。威斯康辛州亦然，但官員預料結果將於6日上午出爐，因為必須通宵計票。密西根州這次可能比以往快，因為該州能在投票日之前就計算通訊票。

亞利桑那與內華達可能最慢。亞利桑那州官員表示，可能要10-13天才會公布完整結果，內華達州則是有許多選民都是通訊投票。

3. 2020年情況如何？

拜登直到選舉結束四天之後（11月7日）才宣布勝利。拜登在六個搖擺州勝出，川普只拿下北卡。

4. 這次與2020年最大的不同點？

在於這次沒有疫情干擾。2020年有大量選民擔心染疫，因而提前投票。這次提前投票者減少，因此各州選舉官員能夠較從容處理提前投下的選票，因而使選舉結果更快出爐。

川普 美國大選 賀錦麗

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