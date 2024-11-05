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川普、賀錦麗誰勝選？2大因素決定「何時得知結果」 搖擺州投票結束時間曝

NBA傳奇球星喬丹被傳挺川普 發聲明澄清非事實

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導
現年61歲的美國職籃NBA退休傳奇球星喬丹。 歐新社
現年61歲的美國職籃NBA退休傳奇球星喬丹。 歐新社

2024美國總統大選今天登場，選前網路上出現一則爆紅貼文，宣稱現年61歲的美國職籃NBA退休傳奇球星喬丹力挺共和黨候選人川普，對此喬丹已澄清並未支持任何特定候選人。

英國「獨立報」（The Independent）報導，舊稱推特（Twitter）的社群平台X本月3日出現一則貼文，不實宣稱喬丹（Michael Jordan）「成為支持川普當總統的最新一人」。

喬丹的代理人在發給獨立報的聲明中，極力否認喬丹在這次選舉曾表態支持任一候選人。聲明寫道：「宣稱喬丹在這次總統大選表態支持某位候選人，絕對不是事實。」

拿過6座NBA總冠軍的喬丹以注重隱私聞名，鮮少透露自己的政治傾向。

在社群媒體上出現有關喬丹的不實貼文前，現役NBA球星詹姆斯（LeBron James）、美國流行樂壇天后瑪丹娜（Madonna）、女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）都公開表態支持川普的對手、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。

好萊塢影星如李奧納多狄卡皮歐（LeonardoDiCaprio）、莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）及安海瑟薇（Anne Hathaway），還有演員出身的共和黨籍前加州州長阿諾史瓦辛格（ArnoldSchwarzenegger）、美國「家政女王」瑪莎史都華（Martha Stewart）也說會把票投給賀錦麗。

川普 美國大選 賀錦麗

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