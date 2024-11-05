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川普、賀錦麗誰勝選？2大因素決定「何時得知結果」 搖擺州投票結束時間曝

賀錦麗與川普選前之夜最後拉票 結束歷史性競選活動

中央社／ 費城5日綜合外電報導

在選舉日到來的數小時前，美國總統候選人賀錦麗川普舉行最後一場競選造勢活動，選民即將決定是要選出美國首位女性總統，還是讓共和黨人史無前例地回歸，而這可能會震撼全球。

法新社報導，在民調顯示支持率勢均力敵的情況下，這對競爭對手在關鍵的選舉戰場州舉行最後一場競選造勢活動。川普（Donald Trump）承諾帶領美國邁向「輝煌高峰」，賀錦麗（Kamala Harris）則表示「聲勢在我們這邊」。

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗在兵家必爭之地賓州（Pennsylvania）的費城（Philadelphia）造勢，她在因拳擊電影「洛基」（Rocky）聞名的「洛基階梯」上，以激昂的氣氛結束競選活動。

賀錦麗說：「這可能是史上最激烈的選戰之一，每一票都至關重要。」流行樂天后女神卡卡（LadyGaga）與脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）也前來為她站台。

賀錦麗提到電影「洛基」，對著數以千計的支持者說，「就在這著名的台階上」，她向那些「從弱者起步，但最終取得勝利的人」致敬。

現年60歲的賀錦麗曾多次表示自己處於劣勢，她在美國總統拜登（Joe Biden）宣布退選後，於3個月前接棒參選，但她堅稱自己會贏。

另一方面，美國前總統、共和黨總統候選人川普則是在密西根州（Michigan）大急流城（Grand Rapids）舉辦最後一場競選活動，川普與多名家人同台，卻未見他的妻子梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）。

隨著時間來到午夜，川普告訴觀眾：「只要你們明天投下選票，我們就能解決國家面臨的每一個問題，並帶領美國，甚至是全世界，邁向輝煌高峰。」

美東地區投票所將於上午6時（格林威治時間11時）開門。美國前幾周完成提前投票的人數已超過8200萬人。

川普 美國大選 賀錦麗

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