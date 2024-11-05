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紐時：賀錦麗、川普民調緊咬 贏家不排除「決定性大勝」

將「完全執政」？衛報分析數據：共和黨可能一口氣贏得白宮與參眾兩院

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美國左派憂心 共和黨有可能一口氣贏得白宮與參眾兩院

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國共和黨總統候選人、前總統川普5日清晨在密西根州大湍市的最後造勢大會發表講話。法新社
美國共和黨總統候選人、前總統川普5日清晨在密西根州大湍市的最後造勢大會發表講話。法新社

衛報4日指出，許多焦慮的美國選舉觀察者在選戰最後幾天緊盯「538」民調網站預測網頁，他們的注意力集中在總統選戰，但「538」對國會兩院之戰的預測，卻為民主黨描繪出一幅更加令人擔憂的情況。

分析指出，截至2日晚間，538認為川普勝選機率為50%，但共和黨有高達90%的機會重新獲得參議院控制權。共和黨維持眾議院多數的機會較小，為52%。

根據投票開始的最新預測數據，川普勝選機會降至49%，賀錦麗升為50%。共和黨成為參議院多數黨的機率升為92%；民主黨重奪眾院多數黨的機率升為51%，共和黨則降為49%。

衛報指出，這些數字反映一個讓立場左傾民眾不寒而慄的現實，即共和黨可能完全執政，不只贏得白宮，還能控制國會兩院。

即使共和黨未能完全控制國會兩院，若川普贏得總統大位，他將有權大力整頓美國外交政策和聯邦政府組成。若共和黨完全執政，將賦予川普更廣泛權力來實施立法議程。

衛報概述，川普的計畫包括延長減稅、撤銷拜登總統簽署的里程碑式法律，並且推進右翼文化議程。

對民主黨員來說，最糟的可能性是共和黨將利用完全執政，頒布全國性墮胎禁令。儘管川普曾自稱將否決，但他在這個問題不停變卦，引發了外界對這一說法的質疑。

此外，共和黨若控制參眾兩院，還可以撥出大量資源，協助川普驅逐數百萬無證移民的計畫，而該計畫已成為川普再次當選政綱的中心內容。

衛報指出，儘管美國各級法院都肯定，當涉及制訂移民政策時，總統擁有很多的靈活性，但川普將需要國會撥款大量資金，以進行如此大規模的驅逐行動。

共和黨 川普 美國大選 賀錦麗

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