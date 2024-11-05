快訊

紐時：賀錦麗、川普民調緊咬 贏家不排除「決定性大勝」

將「完全執政」？衛報分析數據：共和黨可能一口氣贏得白宮與參眾兩院

紐時：賀錦麗、川普民調緊咬 贏家不排除「決定性大勝」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國選民10月31日在喬治亞州亞特蘭大進行提前投票。歐新社
美國選民10月31日在喬治亞州亞特蘭大進行提前投票。歐新社

美國總統大選當地5日正式投票，選前民調顯示副總統賀錦麗和前總統川普的全美支持度不相上下。但有民調專家指出，這未必代表最終選舉人票總數不會呈現明顯差距。

紐約時報4日報導，綜合主要民調數字的538網站（FiveThirtyEight）分析，自從1998年，美國總統、國會參眾議院及州長選舉的民調結果，與最終開票數字平均差距達6個百分點。2022年期中選舉則是近25年來選戰民調最準的一次，平均誤差有4.8個百分點。

若這次總統大選民調出現相同程度誤差，無論誤差朝哪一方傾斜，最後贏家可能會拿下決定性勝利。

美國馬瑞斯特學院輿論研究所主任米里高夫說，即使普選票差距接近，最終贏家仍可能在538張選舉人票中拿下超過315張；或者，普選票差距可能就高達5個百分點，「這在今日的標準可算是壓倒性結果；今年還沒有人用到這個詞」。

選前民調本身難免存在一定程度誤差，這部分來自於民調實施過程，但很大部分也是因為民調人員必須推測誰會實際去投票，以便讓樣本符合投票的人口。其他聚焦非政治議題的公眾民調，並不需要處理這項挑戰。

美國智庫皮尤研究中心資深民調顧問基特（Scott Keeter）說，民調人員能用以預測實際投票人數的工具相當有限，這包括對投票意願的表態、對選舉的興趣、對選舉結果重要性的看法及過去投票人數等。

誰會去投票顯然對選舉結果舉足輕重。在各個搖擺州中，川普民調領先幅度最大的是在亞利桑那州，平均領先3個百分點，因此只要有2到3個百分點誤差，就可能意味川普或賀錦麗最後將取得大勝。

紐時指出，雖然未必總是如此，但一場選戰的民調誤差方向通常都傾向某一邊；若這次大選民調都同樣存在有利於任一方的微幅誤差，就可能意味搖擺州的結果一面倒向川普或賀錦麗。

但最後確實有可能呈現拉鋸戰，讓選戰取決於某一州的幾百張選票。但理解在正常民調誤差範圍內的可能情況，可能有助避免最後結果令人猝不及防。

川普 民調 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

美選後台股多半大漲 川普若上有利傳產

泰國明星河馬寶寶「彈跳豬」水果拼盤二選一 預測川普勝選

【美國大選即時開票】美小鎮開出第一張票！川普、賀錦麗3：3平手

全球最紅播客表態了！選前之夜宣布挺川普 曝馬斯克專訪影片

相關新聞

美國富豪名流支持誰？總統大選風向與政治押寶的風險

2024美國總統大選在即，亞馬遜集團創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）先是在社群平台發表對共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的讚賞，同時要求旗下媒體《華盛頓郵報》不准表態，導致《華郵》近20萬名訂戶退訂，在在凸顯富豪與名流如何在選舉政治中發揮影響力，而領導人的立場表態，又可能如何導致企業和品牌的經營風險。

美國左派憂心 共和黨有可能一口氣贏得白宮與參眾兩院

衛報4日指出，許多焦慮的美國選舉觀察者在選戰最後幾天緊盯「538」民調網站預測網頁，他們的注意力集中在總統選戰，但「53...

川普陰謀論原爆點 鳳凰城選舉中心戒備森嚴堪比堡壘

美國總統大選投票日前夕，亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）的選舉中心外側樹立起混凝土路障與鐵絲網圍籬，裡面還部署了武裝探...

紐時：賀錦麗、川普民調緊咬 贏家不排除「決定性大勝」

美國總統大選當地5日正式投票，選前民調顯示副總統賀錦麗和前總統川普的全美支持度不相上下。但有民調專家指出，這未必代表最終...

川普拚回鍋白宮 「美國史上僅1人」他隔屆再選上總統

美國共和黨總統候選人川普在今年大選迎戰民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris），若他勝選重返白宮，將成為美國史上第...

泰國明星河馬寶寶「彈跳豬」水果拼盤二選一 預測川普勝選

美國總統大選民調顯示選情陷入膠著，就在美國民眾動身投票之際，泰國明星侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（Moo Deng）預測共和黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。