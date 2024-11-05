紐時：賀錦麗、川普民調緊咬 贏家不排除「決定性大勝」

美國總統大選當地5日正式投票，選前民調顯示副總統賀錦麗和前總統川普的全美支持度不相上下。但有民調專家指出，這未必代表最終選舉人票總數不會呈現明顯差距。

紐約時報4日報導，綜合主要民調數字的538網站（FiveThirtyEight）分析，自從1998年，美國總統、國會參眾議院及州長選舉的民調結果，與最終開票數字平均差距達6個百分點。2022年期中選舉則是近25年來選戰民調最準的一次，平均誤差有4.8個百分點。

若這次總統大選民調出現相同程度誤差，無論誤差朝哪一方傾斜，最後贏家可能會拿下決定性勝利。

美國馬瑞斯特學院輿論研究所主任米里高夫說，即使普選票差距接近，最終贏家仍可能在538張選舉人票中拿下超過315張；或者，普選票差距可能就高達5個百分點，「這在今日的標準可算是壓倒性結果；今年還沒有人用到這個詞」。

選前民調本身難免存在一定程度誤差，這部分來自於民調實施過程，但很大部分也是因為民調人員必須推測誰會實際去投票，以便讓樣本符合投票的人口。其他聚焦非政治議題的公眾民調，並不需要處理這項挑戰。

美國智庫皮尤研究中心資深民調顧問基特（Scott Keeter）說，民調人員能用以預測實際投票人數的工具相當有限，這包括對投票意願的表態、對選舉的興趣、對選舉結果重要性的看法及過去投票人數等。

誰會去投票顯然對選舉結果舉足輕重。在各個搖擺州中，川普民調領先幅度最大的是在亞利桑那州，平均領先3個百分點，因此只要有2到3個百分點誤差，就可能意味川普或賀錦麗最後將取得大勝。

紐時指出，雖然未必總是如此，但一場選戰的民調誤差方向通常都傾向某一邊；若這次大選民調都同樣存在有利於任一方的微幅誤差，就可能意味搖擺州的結果一面倒向川普或賀錦麗。

但最後確實有可能呈現拉鋸戰，讓選戰取決於某一州的幾百張選票。但理解在正常民調誤差範圍內的可能情況，可能有助避免最後結果令人猝不及防。