快訊

選前賀、川民調緊咬！美國大選正式投票 紐時：贏家不排除「決定性大勝」

將「完全執政」？衛報分析數據：共和黨可能一口氣贏得白宮與參眾兩院

川普陰謀論原爆點 鳳凰城選舉中心戒備森嚴堪比堡壘

中央社／ 鳳凰城5日綜合外電報導
美國總統大選投票日前夕，亞利桑那州鳳凰城的選舉中心外側樹立起混凝土路障與鐵絲網圍籬。 歐新社
美國總統大選投票日前夕，亞利桑那州鳳凰城的選舉中心外側樹立起混凝土路障與鐵絲網圍籬。 歐新社

美國總統大選投票日前夕，亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）的選舉中心外側樹立起混凝土路障與鐵絲網圍籬，裡面還部署了武裝探員，看起來就像一座戒備森嚴的堡壘。

法新社報導，短短幾年前，這種狀況在美國任何地方都是難以想像的，但自前總統川普輸掉2020年大選，陰謀論隨即席捲關鍵搖擺州之後，這種如臨大敵的維安部署變得司空見慣。

馬里科帕郡（Maricopa County）選務官員蓋茨（BillGates）警告，「事關重大，這裡非常、非常重要，我們正嚴陣以待。選舉是這個民主共和國的根基所在。」馬里科帕郡是亞利桑那州人口第一大郡，鳳凰城則是郡治與州府所在。

在2020年總統大選中，川普以不到1萬500票的差距將亞利桑那州輸給現任總統拜登。

當年，位在鳳凰城巿中心的馬里科帕郡選舉中心仍在計票之際，大批武裝民眾聚集在中心前方示威抗議。

由於川普至今仍拒絕承認2020年敗選，導致亞利桑那州充斥懷疑和不信任情緒。當地部分共和黨人深信大選必會遭到操弄。

為消除普遍存在的不信任感，馬里科帕郡選舉中心已在選票存放區域架設監控攝影機，網站上也提供即時監控影像供民眾查看。

共和黨籍、4年前曾抵抗川普施壓要求忽略投票結果的蓋茨表示，「我們試圖儘量保持透明，但也有所要求。我們希望民眾善盡良好公民職責，尤其是那些參選結果不如預期的候選人。我們呼籲他們接受選舉結果、面對現實，並祝福勝選者。」

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

日經亞洲：美大選結果將讓亞洲商品 面臨關稅高風險

泰國明星河馬寶寶「彈跳豬」水果拼盤二選一 預測川普勝選

【美國大選即時開票】美小鎮開出第一張票！川普、賀錦麗3：3平手

川普霸凌林郁婷 新北市議會藍黨團酸民進黨靜悄悄「只敢批評劉德華」

相關新聞

美國富豪名流支持誰？總統大選風向與政治押寶的風險

2024美國總統大選在即，亞馬遜集團創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）先是在社群平台發表對共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的讚賞，同時要求旗下媒體《華盛頓郵報》不准表態，導致《華郵》近20萬名訂戶退訂，在在凸顯富豪與名流如何在選舉政治中發揮影響力，而領導人的立場表態，又可能如何導致企業和品牌的經營風險。

美國左派憂心 共和黨有可能一口氣贏得白宮與參眾兩院

衛報4日指出，許多焦慮的美國選舉觀察者在選戰最後幾天緊盯「538」民調網站預測網頁，他們的注意力集中在總統選戰，但「53...

川普陰謀論原爆點 鳳凰城選舉中心戒備森嚴堪比堡壘

美國總統大選投票日前夕，亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）的選舉中心外側樹立起混凝土路障與鐵絲網圍籬，裡面還部署了武裝探...

紐時：賀錦麗、川普民調緊咬 贏家不排除「決定性大勝」

美國總統大選當地5日正式投票，選前民調顯示副總統賀錦麗和前總統川普的全美支持度不相上下。但有民調專家指出，這未必代表最終...

川普拚回鍋白宮 「美國史上僅1人」他隔屆再選上總統

美國共和黨總統候選人川普在今年大選迎戰民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris），若他勝選重返白宮，將成為美國史上第...

泰國明星河馬寶寶「彈跳豬」水果拼盤二選一 預測川普勝選

美國總統大選民調顯示選情陷入膠著，就在美國民眾動身投票之際，泰國明星侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（Moo Deng）預測共和黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。