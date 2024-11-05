快訊

北北基宜4縣市大雨特報 恐一路下到明天上午

《黑白大廚》港點女王來了！鄭智善3日快閃金門 狂掃鋼刀、高梁酒

趙少康自曝「死而復生」動心臟手術 名醫魏崢執刀動這三處、揭他身體狀況

川普拚回鍋白宮 「美國史上僅1人」他隔屆再選上總統

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
美國共和黨總統候選人川普。 路透
美國共和黨總統候選人川普。 路透

美國共和黨總統候選人川普在今年大選迎戰民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris），若他勝選重返白宮，將成為美國史上第2位兩度當選但任期不連續的總統。

美國全國公共電台（NPR）報導，美國史上只有克里夫蘭（Grover Cleveland）成功回鍋，他於1885年到1889年入主白宮，之後又於1893年到1897年擔任總統。

律師出身的克里夫蘭在40多歲時以反貪腐改革者之姿進入政界。他1881年當選紐約州水牛城（Buffalo）市長，並在短短3年後成為州長。

克里夫蘭1884年獲提名為民主黨總統候選人，並且克服性醜聞，最終以些微優勢擊敗共和黨對手、緬因州聯邦參議員布雷恩（James Blaine）。

克里夫蘭是1865年美國內戰結束後第一位民主黨籍總統，也是唯一一位在當白宮主人時結婚的總統。

但他在任期間也做出一些激怒批評者的決策，例如否決內戰退伍軍人的私人退休金法案，以及否決向遭受乾旱的農民分發種子的經費。他1888年競選連任，但輸給共和黨候選人哈里森（Benjamin Harrison）。

克里夫蘭贏得48.6%普選票，高於對手的47.9%，但在選舉人票方面落敗。他之後搬到紐約市從事法律工作。

參與主持維吉尼亞大學（University of Virginia）米勒中心（Miller Center）總統口述歷史計畫的裴利（Barbara Perry）表示，克里夫蘭原本不打算在第一個任期後再次競選，但愈來愈不滿黨內民粹主義傾向，並擔心另一位參選人會「讓黨內走向他曾極力反對的任人唯親」。

他1892年獲得提名，再次與哈里森競選。這次由於國家處於經濟危機邊緣，而且他降低關稅的立場重獲民眾接受，克里夫蘭以壓倒性優勢勝選。

克里夫蘭是美國史上唯一兩度當選但任期不連續的總統，但並不是唯一試圖回鍋的人。

1837年至1841年任職總統的范布倫（Martin VanBuren）曾於1848年試圖以第3黨候選人身分參選；1850年至1853年任職的費爾摩（Millard Fillmore）

1856年再次參選；老羅斯福（Theodore Roosevelt）1909年卸任，1912年角逐第3任期但失敗。

超過一個世紀後，克里夫蘭仍是史上那唯一一人，如今川普正尋求加入他的行列。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

川普霸凌林郁婷 新北市議會藍黨團酸民進黨靜悄悄「只敢批評劉德華」

美大選最後催票 川普：拿下賓州就贏了、不想功敗垂成就去投票

新聞評論／美國選舉陰謀論瘋傳 少不了馬斯克推波助瀾

股市數據論英雄 拜登勝過川…民主黨領導下2成長率雙贏

相關新聞

全美第一張選票開出！ 川普、賀錦麗3：3平手

美國大選美東時間5日開始投票，位於新罕布夏州的小鎮迪克斯維爾（Dixville Notch）已開出全美第一張總統選票，結...

賀錦麗、川普誰贏都沒差？陳鳳馨點出美國大選3現象：全球化已終結

美國大選5日登場，共和黨總統候選人川普對上民主黨賀錦麗，引發全球關注。不過，資深媒體人陳鳳馨表示，這次美國選舉已出現三個重要現象，並強調，過去的全球化美國已經走向終結。

全球最紅播客表態了！選前之夜宣布挺川普 曝馬斯克專訪影片

美選倒數計時，在IG上擁有近2千萬粉絲追蹤、全球最紅Podcast主持人羅根（Joe Rogan）拋震撼彈，表態支持共和...

史上最短競選！賀錦麗107天挑戰白宮大位 選前之夜賓州催票

美國大選將在美東時間5日登場，民主黨候選人賀錦麗選前最後一夜在賓州費城的最終造勢方才落幕；回顧賀錦麗從7月參選至今僅10...

2024美國大選誰能入主白宮？各州開票時間、關鍵搖擺州一次看

2024美國第60屆總統大選進入倒數階段，根據《CNN》封關民調顯示，共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗，2人支持度皆為47%打平，選戰陷入極度膠著，究竟最後誰能入主白宮？

川普拚回鍋白宮 「美國史上僅1人」他隔屆再選上總統

美國共和黨總統候選人川普在今年大選迎戰民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris），若他勝選重返白宮，將成為美國史上第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。