泰國明星河馬寶寶「彈跳豬」水果拼盤二選一 預測川普勝選

美國總統大選民調顯示選情陷入膠著，就在美國民眾動身投票之際，泰國明星侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（Moo Deng）預測共和黨籍前總統川普將再度入主白宮。

法新社報導，泰國綠山動物園（Khao Kheow OpenZoo）這隻圓滾滾的小河馬模樣呆萌、可愛逗趣，迅速紅遍網路，模樣不但被做成社群媒體哏圖，也啟發大量周邊商品。

如今彈跳豬預測共和黨總統候選人川普（Donald Trump）將戰勝民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）。

動物園提供的影片顯示，園方提供兩盤水果拼盤，每一盤各自刻有川普和賀錦麗的名字，而4個月大的彈跳豬選擇了川普。

彈跳豬在美國特別受到歡迎，華裔喜劇演員楊伯文（Bowen Yang）曾在綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）扮演過這隻小河馬。

彈跳豬也在由「今夜脫口秀」（The Tonight Show）所做非正式總統民調中，以高達93%支持率擊敗川普與賀錦麗。

雖然河馬的預言技能尚待考驗，不過已經有其他動物憑藉預測世界大事的結果而享譽全球，其中最知名的莫過於傳奇「章魚哥保羅」（Paul the Octopus），這隻能洞悉未來的頭足類動物當年在德國水族館準確預測2010年世界盃足球賽8場比賽的結果，一舉躍身世界級明星。