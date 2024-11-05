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全球最紅播客表態了！選前之夜宣布挺川普 曝馬斯克專訪影片

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
在IG上擁有近2千萬粉絲追蹤、全球最紅Podcast主持人羅根（Joe Rogan）拋震撼彈，表態支持共和黨候選人川普。美聯社
在IG上擁有近2千萬粉絲追蹤、全球最紅Podcast主持人羅根（Joe Rogan）拋震撼彈，表態支持共和黨候選人川普。美聯社

美選倒數計時，在IG上擁有近2千萬粉絲追蹤、全球最紅Podcast主持人羅根（Joe Rogan）拋震撼彈，表態支持共和黨候選人川普，引發外界關注。

羅根當地時間4日晚間透過X宣布此消息，並分享他與特斯拉創辦人馬斯克進行的2小時訪談，稱該訪談為支持川普提供「最具說服力的理由」。他同時向約1330萬追蹤者表示，這則發文代表他支持川普。

羅根曾於2022年表示，自己並不支持川普，卻在選前不到24小時改口表態力挺。對此，羅根坦承，川普並不是最好的選擇，但與民主黨候選人賀錦麗相比，川普是更好的選擇。

羅根約10天前才在節目中訪問川普，在將近3小時的訪談中，川普再次強調台灣「偷走」美國晶片生意，在希望美國保護時卻沒有支付「保護費」，而該部專訪影片在YouTube上已創4500萬次點閱。

羅根的節目在美國究竟有多紅？根據Spotify在3月的數據，羅根的播客節目《喬羅根體驗》（The Joe Rogan Experience）擁有1450萬粉絲，幾乎是該平台第二熱門節目的三倍。羅根在IG上也有超過1900萬粉絲，在YouTube上有約1700萬粉絲。數據分析公司YouGov去年一項調查發現，81%的《喬羅根體驗》聽眾為男性，56%的聽眾年齡在35歲以下。

而為拉攏男性選票，賀錦麗陣營10月中表示正在安排接受羅根訪談，最後卻不了了之。

川普 美國大選 馬斯克

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