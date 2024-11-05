美國排隊多久才能投到票？ 等候時間看出選區貧富差距
投票要排很久的隊會影響選民的投票意願。美國2020年總統選舉投票日，因為疫情管理，以及高達66.6%的創紀錄投票率，使得投票站大排長隊。美國選務人員近年來努力縮短排隊時間，讓大多數人排隊不超過30分鐘，在2022年期中選舉日，投票前平均僅等待6分鐘。
但總統大選的熱度必然較高，何況今年選情緊繃，例如威斯康辛州提前親自投票的首日，就有97,000多人前往投票，投票率之高「前所未見」。
華府智庫跨黨派政策中心引述佛羅里達大學選舉實驗室資料，全美2.44億合格選民裡，迄今已有超過8,000萬人提前投票。假使今年的投票率和四年前一樣，到選舉日時投票人數將超過1.62億。
由於美國允許提前親自投票或缺席投票，選民的時間安排有了一些靈活性。
不過，部分投票站的選民仍然面臨大排長龍和長久的等待。根據跨黨派政策中心，在田納西州、佛羅里達州和哥倫比亞特區的2022年選舉中，超過10%的選民排隊超過30分鐘才能投到票。以少數族裔選民比率較高、租房者較多，以及收入較低的選區，平均等候時間較長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言