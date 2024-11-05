美國排隊多久才能投到票？ 等候時間看出選區貧富差距

投票要排很久的隊會影響選民的投票意願。美國2020年總統選舉投票日，因為疫情管理，以及高達66.6%的創紀錄投票率，使得投票站大排長隊。美國選務人員近年來努力縮短排隊時間，讓大多數人排隊不超過30分鐘，在2022年期中選舉日，投票前平均僅等待6分鐘。

但總統大選的熱度必然較高，何況今年選情緊繃，例如威斯康辛州提前親自投票的首日，就有97,000多人前往投票，投票率之高「前所未見」。

華府智庫跨黨派政策中心引述佛羅里達大學選舉實驗室資料，全美2.44億合格選民裡，迄今已有超過8,000萬人提前投票。假使今年的投票率和四年前一樣，到選舉日時投票人數將超過1.62億。

由於美國允許提前親自投票或缺席投票，選民的時間安排有了一些靈活性。

不過，部分投票站的選民仍然面臨大排長龍和長久的等待。根據跨黨派政策中心，在田納西州、佛羅里達州和哥倫比亞特區的2022年選舉中，超過10%的選民排隊超過30分鐘才能投到票。以少數族裔選民比率較高、租房者較多，以及收入較低的選區，平均等候時間較長。