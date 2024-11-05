兩黨都挺以色列 美穆斯林寧願投綠黨

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】美國穆斯林不投民主、共和兩大黨，改投小黨綠黨，成為美國選情大變數？近來有愈來愈多美國穆斯林發起「放棄賀錦麗」的行動，決定改投綠黨候選人史汀，因為穆斯林認為兩黨上台都會繼續讓以色列在加薩與黎巴嫩屠殺平民。賀錦麗陣營則反擊強調，投給小黨就是投給川普。

穆斯林放棄賀錦麗

根據《半島電視台》報導，美國其實不只有民主黨賀錦麗與共和黨川普競選總統，綠黨也有推出候選人史汀，雖然支持度不足以當選總統，但有可能會影響搖擺州的選票。近來位於搖擺州密西根的穆斯林也開始愈來愈多人支持史汀，而非對少數民族較友善的民主黨。

而綠黨的支持者也希望藉此，讓美國長期以來有兩黨以外的選擇可以投票，即使無法當選，也可能成為影響搖擺州選票的關鍵少數。共同創立「放棄賀錦麗」的穆斯林薩拉姆表示，史汀才能真正代表穆斯林的聲音，她是真正支持巴勒斯坦、反對種族主義的候選人。

投給綠黨是支持川普

目前以色列在加薩走廊與黎巴嫩發動的戰爭已經讓4.6萬人死亡，連主要的穆斯林組織「美國阿拉伯與穆斯林政治行動委員會」都表態支持「放棄賀錦麗」，在美國穆斯林愈來愈不想投給賀錦麗下，民主黨也開始對少數族群施加投票壓力，包括宣傳賀錦麗可以終結以哈戰爭，川普上台結果會更慘等等。

賀錦麗陣營也針對密西根東南部的穆斯林社群投放針對性廣告，裡面甚至表示「若投給小黨就是投給川普」，但史汀的支持者反對這樣的指控，認為賀錦麗若不積極讓中東衝突結束，即使選票上沒有史汀，選民也不會投給民主黨。雖然美國長年來都是兩黨政治，但近年也有很多選民開始對此反感，盼有所突破。

恐影響搖擺州選情

《富比世》提到，史汀從2012年開始每屆美國總統選舉都有參與，但都缺乏主流關注，如今卻因為美國民眾對兩黨政治的反感，還有穆斯林對兩黨支持以色列的不滿，有可能在此次選舉中扮演更具影響性的角色，尤其是在此次選舉，兩大黨在搖擺州的民調差距都極小的時候。

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