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史上最短競選！賀錦麗107天挑戰白宮大位 選前之夜賓州催票

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國副總統賀錦麗4日晚間在賓州費城舉行最終場造勢。路透
美國副總統賀錦麗4日晚間在賓州費城舉行最終場造勢。路透

美國大選將在美東時間5日登場，民主黨候選人賀錦麗選前最後一夜在賓州費城的最終造勢方才落幕；回顧賀錦麗從7月參選至今僅107天，這是美國現代政治史上最短競選天數，最終很有可能再締造「史上最膠著」的大選結果。

衛報報導，賀錦麗投票日前夕前進最關鍵搖擺州賓州各地造勢，知名主持人歐普拉、流行樂天后女神卡卡與搖滾巨星邦喬飛等演藝圈大咖均現身力挺。

賀錦麗選在最終場費城造勢演說中談到，這是為美國民主而戰，還談到從一開始屈居下風到攀爬至勝利，直言「這有可能是史上最膠著的一場選戰」，稱每一張選票都很重要。

而在提醒選民大選至關重要的同時，她不忘為最終競選注入希望與樂觀。

賀錦麗說，「那麼，今晚，我們以樂觀、充滿活力與喜悅的心情結束，正如我們以樂觀、充滿活力與喜悅的心情開始一樣。」

美國大選 賀錦麗

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