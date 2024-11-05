前歐盟領袖榮科：誰當選美總統 歐洲都不應露怯

前歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）警告，無論誰贏得美國總統大選，歐盟與美國打交道時都不應「顯得畏怯」。

法新社報導，榮科在美國共和黨總統候選人川普過去執政期間曾遏止雙方貿易戰威脅，因此很瞭解川普。

榮科於2014年到2019年領導歐盟執委會，他告訴法新社：「歐洲人對這場選舉沒有影響力，但我們必須冷靜做出反應。」

他還說：「歐洲與美國打交道時不應顯得畏怯。歐洲已經成年了。」

兩人曾在川普執政時期交手，榮科堅稱，如果川普再次當選，歐盟必須結合外交與實力。

曾任盧森堡總理的榮科說：「面對川普，我們與他談話時必須展現必要禮貌，也必須展現不容模稜兩可的堅定…我們不是川普這隻貓面前的老鼠。我們需要美國與歐洲之間平等的關係。」

榮科說，川普「只在歐洲人以清晰方式提出明確想法和要求時，才會傾聽他們的意見」。

榮科說：「令我訝異的是，他與歐洲沒有情感或理智上的連結。」

「他總是把歐洲、歐盟視為歐洲人為了削弱（他國）在世界上的影響力而發明的戰爭機器，尤其是美國的影響力。」

在歐洲的公開秘密是，許多現任官員較希望民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）當選，因為她大力支持維繫美國與歐洲的結盟。

但榮科提醒，賀錦麗若當選，或許不會讓歐盟太好過。

他說：「賀錦麗若當選總統，將堅決捍衛美國觀點…這會是一段友好的關係，但不會沒有衝突。」