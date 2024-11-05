快訊

被爆市長室收賄1500萬？柯文哲律師發3點聲明

確定了！官方1圖曝「台灣入境泰國永久免簽」 網友：收回前快點衝一波

幕前消失滿月！趙少康自曝切胸骨動「開心」手術：心臟停止3小時

前歐盟領袖榮科：誰當選美總統 歐洲都不應露怯

中央社／ 布魯塞爾4日綜合外電報導

前歐洲聯盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）警告，無論誰贏得美國總統大選，歐盟與美國打交道時都不應「顯得畏怯」。

法新社報導，榮科在美國共和黨總統候選人川普過去執政期間曾遏止雙方貿易戰威脅，因此很瞭解川普。

榮科於2014年到2019年領導歐盟執委會，他告訴法新社：「歐洲人對這場選舉沒有影響力，但我們必須冷靜做出反應。」

他還說：「歐洲與美國打交道時不應顯得畏怯。歐洲已經成年了。」

兩人曾在川普執政時期交手，榮科堅稱，如果川普再次當選，歐盟必須結合外交與實力。

曾任盧森堡總理的榮科說：「面對川普，我們與他談話時必須展現必要禮貌，也必須展現不容模稜兩可的堅定…我們不是川普這隻貓面前的老鼠。我們需要美國與歐洲之間平等的關係。」

榮科說，川普「只在歐洲人以清晰方式提出明確想法和要求時，才會傾聽他們的意見」。

榮科說：「令我訝異的是，他與歐洲沒有情感或理智上的連結。」

「他總是把歐洲、歐盟視為歐洲人為了削弱（他國）在世界上的影響力而發明的戰爭機器，尤其是美國的影響力。」

在歐洲的公開秘密是，許多現任官員較希望民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）當選，因為她大力支持維繫美國與歐洲的結盟。

但榮科提醒，賀錦麗若當選，或許不會讓歐盟太好過。

他說：「賀錦麗若當選總統，將堅決捍衛美國觀點…這會是一段友好的關係，但不會沒有衝突。」

川普 歐盟 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

日圓走升還是貶？賀錦麗勝選料能給支撐 川普贏則提振日股

賀錦麗、川普誰贏都沒差？陳鳳馨點出美國大選3現象：全球化已終結

賀錦麗選前之夜賓州衝刺 支持者心情如洗三溫暖「川又選上會毀一切」

美大選前一日「決戰賓州」氛圍濃…川普連趕4場、賀錦麗鎮守費城

相關新聞

全美第一張選票開出！ 川普、賀錦麗3：3平手

美國大選美東時間5日開始投票，位於新罕布夏州的小鎮迪克斯維爾（Dixville Notch）已開出全美第一張總統選票，結...

賀錦麗、川普誰贏都沒差？陳鳳馨點出美國大選3現象：全球化已終結

美國大選5日登場，共和黨總統候選人川普對上民主黨賀錦麗，引發全球關注。不過，資深媒體人陳鳳馨表示，這次美國選舉已出現三個重要現象，並強調，過去的全球化美國已經走向終結。

全球最紅播客表態了！選前之夜宣布挺川普 曝馬斯克專訪影片

美選倒數計時，在IG上擁有近2千萬粉絲追蹤、全球最紅Podcast主持人羅根（Joe Rogan）拋震撼彈，表態支持共和...

史上最短競選！賀錦麗107天挑戰白宮大位 選前之夜賓州催票

美國大選將在美東時間5日登場，民主黨候選人賀錦麗選前最後一夜在賓州費城的最終造勢方才落幕；回顧賀錦麗從7月參選至今僅10...

美大選前必看！搞懂選舉人團制度 2000年以來這2人輸了普選票卻入主白宮

美國總統大選5日登場（台灣時間6日開票），民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普誰能入主白宮，外界屏息以待。而有別於台灣透...

2024美國大選誰能入主白宮？各州開票時間、關鍵搖擺州一次看

2024美國第60屆總統大選進入倒數階段，根據《CNN》封關民調顯示，共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗，2人支持度皆為47%打平，選戰陷入極度膠著，究竟最後誰能入主白宮？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。