美官方警告 新一波俄羅斯假資訊鎖定搖擺州

美國總統大選將於明天投票，預料這場選舉的結果差距將非常接近。美國當局警告，與俄羅斯有關的假資訊行動正誣指搖擺州的官員打算作弊影響結果。

法新社報導，民主黨總統候選人賀錦麗（KamalaHarris）與共和黨候選人川普若要贏得白宮大位，就必須爭取關鍵的7個搖擺州，而這些州過去一向是缺乏根據的選舉舞弊指控的焦點。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）、聯邦調查局（FBI）、網路安全和基礎設施安全局（CISA）今天表示：「俄羅斯是最活躍的威脅。」

這些機構補充說，「這些行動可能煽動暴力，包括針對選務官員」，預料這類行為直到投票日和接下來數週會愈來愈嚴重。

在這次選舉期間，美國國家情報總監辦公室已就俄羅斯、伊朗等外國行為人疑似散播假資訊或駭入競選團隊而發布一連串警告。俄羅斯和伊朗向來也都否認這些指控。

美國國家情報總監辦公室的最新聲明舉例，近期一支影片錯誤描述一段訪問，內容是有人聲稱亞利桑那州出現選舉舞弊，手法包括偽造海外選票、竄改選舉名冊以對賀錦麗有利等。

亞利桑那州州務卿方提斯（Adrian Fontes）說，這支影片及內容所言「完全不實、造假、欺騙」。

當局也表示，預料會出現與伊朗有關的行動，企圖藉由散播偽造內容來煽動暴力。

美國官員上月底警告，一支廣為流傳的影片錯誤顯示在賓夕法尼亞州投給川普的郵寄選票被毀，這支影片的幕後黑手與俄羅斯脫不了關係。

這支影片在X等社群平台上有數以百萬計人次觀看，內容是一名男子在賓州白克斯郡（BucksCounty）整理郵寄選票，並把投給川普的票撕毀。

白克斯郡選舉委員會表示，這支影片是「偽造」，畫面中的信封和其他素材「顯然不是（屬於選委會或由選委會分發的）真品」。

微軟威脅分析中心（Microsoft Threat AnalysisCenter）今年9月警告，俄羅斯特工正強化假資訊行動，藉由散播充斥陰謀的影片來誹謗賀錦麗陣營。