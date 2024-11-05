川普或賀錦麗勝選 對台海和世貿有何影響？

美國總統大選選情緊繃，川普和賀錦麗對美國在世界舞台上扮演的角色提供截然不同的願景：如果川普勝選，美國看待台灣將偏向從財務交易來考量，並將普遍課徵關稅導致美國在全球貿易的占比下滑；賀錦麗的外交政策雖然不會完全與現任總統拜登一模一樣，但相較於川普，比較可能連續現有政策。

川普已公開批評美國協防台灣的承諾，教人擔心，在美中緊張關係升溫時，台灣可能被放棄。根據彭博資訊分析，川普勝選後更可能的情境是，台灣海峽的摩擦增加，而美國因經濟議題對台北和北京都增加施壓。

川普可能不會把支持台灣防禦列為優先事項，但放棄也無利可圖，還可能引發經濟和外交政策的大災難。所以再次入主白宮的話，川普可能專注於經濟，例如美國對台灣的貿易赤字，以及台灣在美投資。

至於對中國大陸的影響，不管誰當選，北京和華府都很難改善關係。賀錦麗可能持續拜登政府的競爭策略，注重國家安全和出口管制。川普是高變數候選人，可能透過達成交易，推動雙邊緊張關係降級，但更可能的是開徵新關稅。

川普已威脅對中國大陸進口商品課徵60%關稅，其餘地區徵收20%，這將使美國平均關稅稅率達逾20%，20世紀以來首見。彭博採用全球經濟的可計算一般均衡模型發現，美國在全球貨物貿易的占比將因此從21%降至9%，中國大陸對美出口銳減90%，加拿大和墨西哥對美出口減少大約50%。