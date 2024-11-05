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賀錦麗、川普誰贏都沒差？陳鳳馨點出美國大選3現象：全球化已終結

聯合新聞網／ 綜合報導
全球矚目的美國總統大選登場，兩黨候選人賀錦麗（左）、川普（右）民調難分軒輊。 美聯社
全球矚目的美國總統大選登場，兩黨候選人賀錦麗（左）、川普（右）民調難分軒輊。 美聯社

美國總統大選美國時間5日登場，共和黨總統候選人川普對上民主黨賀錦麗，引發全球關注。不過，資深媒體人陳鳳馨表示，這次美國選舉已出現三個重要現象，並強調，過去的全球化美國已經走向終結。

陳鳳馨昨（4）日在政論節目《少康戰情室》上提到，川普就任總統時，曾任命大量的內閣成員以及共和黨的精英，但這些人現在紛紛轉向支持賀錦麗，並表明無法再支持川普。雖然精英出走，但根據美國著名民調公司皮尤調查卻顯示，選民對於共和黨的支持度卻超車民主黨。這可能顯示過去美國的政治格局，從精英間的博弈，逐漸轉變為精英與基層民眾之間的政治對立。

第二個現象是美國的「空前分裂」，導致富人群體出走。陳鳳馨指出，美國的移民律師案件繁忙，並且一項針對7千名移民申請者的調查顯示，這些人選擇移民的首要原因是「政治分裂」，他們對美國的社會動盪和治安狀況感到擔憂。

至於第三個現象，陳鳳馨認為，此次選舉其實是亂與平庸之間的選擇。她指出，川普的瘋狂言行使選舉局勢變得混亂，而賀錦麗則代表了「平庸」，儘管《經濟學人》上周表態支持賀錦麗，但其背後的理由卻是賀錦麗是一位平凡的政客，選擇她的原因是希望避免美國進一步分裂。

綜合上述分析，陳鳳馨強調，過去的全球化美國已經走向終結，取而代之的是一個更具「美國優先」和孤立主義色彩的美國，所有政策會在該主調上劇烈變化過程中進行。

川普 美國大選 賀錦麗

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