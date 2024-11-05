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美總統大選要投神聖一票 28州有保障、其他選民必須自假自費
美國總統大選投票日是當地時間11月5日，可是只有28個州和哥倫比亞特區的雇主依法必須給假，讓員工行使投票權。換言之，美國其他州的選民得自費自假，投下神聖一票。
阿拉巴馬、阿肯色等6州，員工上班時間抽空去投票，雇主可不必支薪。由於當天投票預期會排隊排很久，所以很多人提早投票，預計在7500萬人之譜。布魯金斯研究院曾呼籲一律改為國定假日，提高投票率，否則領時薪的人員大概就不會去投票。
開放員工投票的28州包括：阿拉巴馬、阿拉斯加、亞利桑那、阿肯色、加州、科羅拉多、喬治亞、伊利諾、愛荷華、堪薩斯、肯塔基、馬里蘭、麻州、明尼蘇達、密蘇里、內布拉斯加、內華達、田納西、德州、猶他、新墨西哥、紐約、俄亥俄、奧克拉荷馬、南達科達、西維吉尼亞、威斯康辛、懷俄明等州。
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