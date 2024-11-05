快訊

射擊／實用射擊代表團遭IOC施壓！未來不得出現「TAIWAN、國旗」

爸帶小五兒就診「阻止醫生看喉嚨」 超瞎理由曝光遭轟：好自私

佇立64年！太魯閣牌樓「東西橫貫公路」不見了 工程車不慎撞毀縣府急修復

聽新聞
0:00 / 0:00

美國史上最緊繃大選之一？ 歷史告訴我們：民調或許僅供參考

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
民調顯示，本屆由前總統川普對決副總統賀錦麗的美國總統大選，是美國史上最緊繃的總統大選之一。圖為美國總統大選投票示意圖。路透
民調顯示，本屆由前總統川普對決副總統賀錦麗的美國總統大選，是美國史上最緊繃的總統大選之一。圖為美國總統大選投票示意圖。路透

民調顯示，本屆由前總統川普對決副總統賀錦麗的美國總統大選，是美國史上最緊繃的總統大選之一。

法新社報導，主要民調機構資料顯示，雙方陣營陷入拉鋸戰。

在選舉前夕的戰場州，綜合主要民調數字的538網站（Fivethirtyeight.com）調查顯示，雙方陣營在賓州支持率都為47.8%，內華達州也幾乎相同，而在威斯康辛州、密西根州和北卡羅來納州，則是僅有1個百分點的差距。

但這麼些微的差距可能無法說明一切。

華盛頓美利堅大學（American University）教授康貝爾（W. Joseph Campbell）問道：「我想知道，真的這麼接近嗎？」

他之所以這麼問，是因為民調機構在最近幾次選舉的表現不佳。

2016年，川普民調落後，最後卻仍勝選，令政治建制派措手不及。而事實證明，拜登2020年勝選幅度遠小於預期。

2022年，儘管預測會掀起「紅色浪潮」，共和黨卻僅取得微弱的國會多數。

康貝爾說：「對民調機構而言，2020年總統大選的預測表現，整體來說是40年來最糟的一次，讓許多人相當難堪。」

川普在政治舞台崛起，很大程度凸顯了民調的失誤。2016年和2020年，他的支持者人數一直被低估，民調公司不得不調整其統計方法。

●民意調查者的創傷

歷史提供了有趣的相似之處：1980年，民調顯示時任總統卡特（Jimmy Carter）與挑戰者雷根（RonaldReagan）支持度不相上下，但最後階段雷根民調飆升，最終以10個百分點的優勢獲勝。

康貝爾表示：「我不是說2024年的模式會是那樣，但我們得記得那件事。」

大公司的民調分析師公開承認面臨挑戰。

「紐約時報」（The New York Times）首席政治分析師寇恩（Nate Cohn）表示：「不，你不能相信民調…你不能篤定民調領先的候選人就會勝選。」

寇恩解釋說，民調機構正在努力修正川普時代出現的系統性偏見。

「2016年和2020年大選對許多民調機構的創傷怎麼形容都不誇張。對某些人而言，再次低估川普，可能會對他們的生意和生計構成重大威脅。」

部分專家懷疑民調機構可能落入團體迷思，或成為「羊群效應」的受害者，調整與共識顯著偏離的結果。

川普 民調 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

川普若勝…找馬斯克砍2兆美元支出 「這些股票」最受影響

美大選前一日「決戰賓州」氛圍濃…川普連趕4場、賀錦麗鎮守費城

不認同川普偷晶片說 張善政：這是在挑起國家間對立

焦慮恐懼憤怒 美選民無奈等待選舉之夜

相關新聞

美大選前一日「決戰賓州」氛圍濃…川普連趕4場、賀錦麗鎮守費城

美國大選5日登場，共和黨總統候選人川普4日連趕四場，橫跨北卡羅萊納州、賓州和密西根州，賀錦麗穿梭賓州，選前之夜鎮守費城，...

川普又扯林郁婷！影射「男變女」 提議賀錦麗對決拳王泰森

美國前總統川普投票日前夕前進最關鍵搖擺州賓州造勢，再度提起2024年巴黎奧運女子拳擊賽事性別爭議，影射我國拳擊金牌林郁婷...

如臨大敵！商家木板封窗防美選暴動 10%選民怕「內戰爆發」

美國總統大選美東時間5日凌晨6時（台灣時間5日晚間7時）開始投票，兩黨候選人民調持續僵持，憂心投票當日或選後可能發生騷亂...

美大選前必看！搞懂選舉人團制度 2000年以來這2人輸了普選票卻入主白宮

美國總統大選5日登場（台灣時間6日開票），民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普誰能入主白宮，外界屏息以待。而有別於台灣透...

馬斯克百萬抽獎爆黑箱？賓州法官放行 挺川委員會認了「有挑過」

美國總統大選投票日前夕，賓州法官4日裁定，科技鉅子馬斯克可以繼續進行每日百萬美元選民抽獎活動，而馬斯克助手在聽證會上意外...

美總統大選要投神聖一票 28州有保障、其他選民必須自假自費

美國總統大選投票日是當地時間11月5日，可是只有28個州和哥倫比亞特區的雇主依法必須給假，讓員工行使投票權。換言之，美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。