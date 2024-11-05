萬一川、賀選舉人票打平 新國會明年初決定正副總統

美國總統大選將於明天開始投票，如果民主黨候選人賀錦麗（KamalaHarris）與共和黨候選人川普都未獲得當選所需的多數選舉人票，到底會發生什麼事？

法新社報導，這種狀況雖然不太可能發生，機率卻不是零，這讓已在選前坐立難安的美國人更加焦慮。

● 平手局面並非不可能

在美國選舉制度下，決定誰能擔任下一任總統的不是全國普選票，而是538名成員組成的「選舉人團」（Electoral College），每一州的「選舉人」數量與在國會的代表人數相同。

除了內布拉斯加州和緬因州，每一州都會將所有選舉人票投給在州內普選中領先的候選人。

如果賀錦麗與川普都未能獲得過半數所需的270張選舉人票，依據美國憲法，國會將發揮決定性作用。

具體而言，新當選的聯邦眾議員將於明年1月選出總統，聯邦參議院則將決定下一任副總統。

在數種情況下，有可能出現賀錦麗與川普各得269張選舉人票的僵局。

舉例來說，如果賀錦麗拿下威斯康辛州、密西根州和賓夕法尼亞州，而川普贏得喬治亞州、亞利桑那州、內華達州和北卡羅來納州，加上內布拉斯加州的一個左傾選區，就有可能出現上述狀況。

● 由國會解決僵局

這種平手局面將迫使國會舉行「權變選舉」（contingent election），這在現代美國史上從未發生。

國會上一次因為平手局面而被迫選出總統是在1800年大選，當時由傑佛森（Thomas Jefferson）擊敗時任總統亞當斯（John Adams）。

當時眾議院極為分歧，眾議員們好不容易才在第36次投票中選出傑佛森。

這次極度混亂的過程導致憲法第12修正案於4年後通過，多少釐清了選舉程序。

而這次大選，萬一眾議院真有必要進行這類投票，將於2025年1月6日舉行。

● 投票程序如何進行？

美國國會研究處（CRS）表示：「每一州，無論人口多寡，都可在權變選舉中投下一票選出總統。」

換句話說，傾向共和黨的懷俄明州僅有50萬人口，影響力卻與傾向民主黨、擁有3900萬人口的加州一樣大。

美國首都華盛頓雖有3張選舉人票，卻不能在權變選舉中投票，因為它不是一個州。

根據國會研究處報告，有兩名以上代表的州，將須內部表決以決定要支持誰。

候選人須贏得50州中的多數，即26票。目前這可能對共和黨較有利。

規範此一程序的具體規則可能須經眾議院通過，而這可能會導致劇烈分歧和長期憲政危機。

不難想像，在一場難分軒輊的競選過程結束後，這項程序將讓已很焦慮的美國選民更加擔憂，其中許多人深信這場選舉已充斥種種違規行為。