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馬斯克發美國大選誤導性言論 X累積瀏覽量達20億次

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）對美國選舉發表的虛假或誤導性言論，今年在社群媒體平台X上的累計瀏覽量達20億次。法新社
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）對美國選舉發表的虛假或誤導性言論，今年在社群媒體平台X上的累計瀏覽量達20億次。法新社

根據非營利組織「對抗網路仇恨中心」發布的報告，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）對美國選舉發表的虛假或誤導性言論，今年在社群媒體平台X上的累計瀏覽量達20億次。

路透社報導，美國政府官員與投票權倡議人士已警告將出現與選舉有關的假消息，同時敦促X等社群媒體平台採取措施移除任何與投票有關的假資訊。

擁有X平台的馬斯克是共和黨總統候選人川普（Donald Trump）支持者，他在7月表態支持川普。川普將在美國總統大選與民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）對決，民調顯示這場白宮爭奪戰選情膠著。

根據對抗網路仇恨中心（Center for CounteringDigital Hate），馬斯克今年發出的文章中，至少有87篇宣傳與美國大選有關的內容，被事實查核者歸類為虛假或誤導性，瀏覽量累計達20億次。

對抗網路仇恨中心補充說，自馬斯克7月表態力挺川普以來，他的政治文章瀏覽量累計達171億次，與X在同個時間於政治廣告披露資料中所記錄到的數據相比，是所有美國政治競選廣告瀏覽量的兩倍多。

X沒有立即回應置評請求。

報告中提到的馬斯克虛假或誤導性發文，包括聲稱「輸入選民」的內容，例如戰場州的無證移民數量在過去4年增加了「3位數」，以及質疑「選舉公正性」的貼文。

這個非營利組織上週表示，馬斯克旗下X平台藉由群眾外包的事實查核功能社群筆記（CommunityNotes），並未反駁有關美國選舉的虛假說法。

X 川普 美國大選 賀錦麗 馬斯克

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