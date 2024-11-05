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美喬治亞州最高法院不延長計票 對川普陣營有利

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
共和黨美國總統候選人川普。路透
共和黨美國總統候選人川普。路透

美國大選兵家必爭的喬治亞州最高法院今天裁定，該州柯布郡不得將約3000張選前寄出的不在籍選票計算期限延長，這對共和黨全國委員會及總統候選人川普而言是一項勝利。

路透社報導，喬治亞州最高法院支持共和黨全國委員會（RNC）立場，推翻了一位法官將亞特蘭大近郊柯布郡（Cobb County）不在籍選票計票期限延長至8日的裁定。最高法院裁定，只有在美東時間5日晚間7時前送達的不在籍選票才能列入計算。

民權團體上週提起訴訟，尋求延長期限，主張柯布郡未能立即送出約3000張不在籍選票，違反了該州法律。柯布郡官員則表示，選票申請需求激增，讓他們無法負擔。

共和黨全國委員會曾主張延長計票期限會違反喬治亞州法律。

共和黨全國委員會主席沃特利（Michael Whatley）在社群媒體貼文中寫道：「選舉日就是選舉日，不是選後一週。」

柯布郡位於亞特蘭大北郊，規模不小，且種族多元。2020年總統大選時，柯布郡以14個百分點的差距支持民主黨候選人拜登勝過川普，拜登最終在喬治亞州擊敗川普。

柯布郡發言人並未立即回應記者的置評請求。

喬治亞州高等法院下令選舉日後收到的選票都應與其他選票分開並擱置一旁。未收到不在籍選票或沒有足夠時間寄出選票的選民，可以在5日選舉日當天親自投票。

喬治亞州是競爭激烈的7大搖擺州之一，這些州預料將決定川普與民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）之間的選戰結果。

共和黨 川普 美國大選 賀錦麗

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