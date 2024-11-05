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美國大選開票時間一覽！ 從肯德基到夏威夷的黃金六小時

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國大選投票日最快在台北時間周三上午7點關閉投票，各個選區最初數據在投票站關閉後不久即揭曉。歐新社
美國大選投票日最快在台北時間周三上午7點關閉投票，各個選區最初數據在投票站關閉後不久即揭曉。歐新社

美國總統選舉日進入倒數，川普賀錦麗勝負即將底定。美國幅員遼闊，從大西洋沿岸到阿拉斯加橫跨六個時區，且各州對選票的處理和統計有著不同的規定，這些因素都直接影響選舉結果出爐的時機。多數州最初數據由各個選區在投票站關閉後不久公布，不過各州、各郡甚至各市鎮站點的關閉時間都不同。

彭博新聞分時段整理以下50個州及華盛頓特區當晚投票站關閉時間（均為美東時間）及以2020年為主的計票情況。資料來自美聯社和華盛頓郵報及部分地方選舉機構。

周二晚6點 / 台北時間周三上午7點

印第安納（11張選舉人票）和肯塔基（8張選舉人票）投票站在全美最早關閉，部分地區會在7點關閉，因兩州部分郡坐落在中部時區。

2020年，印第安納約77%的計票工作在美東時間午夜前完成，而肯塔基則高達98%。

周二晚7點 / 台北時間周三上午8點

喬治亞（搖擺州，16張選舉人票）：2020年，該州約77%的計票工作在美東時間午夜前完成。

南卡羅萊納（9張選舉人票）：該州計票基本能在當晚完成。

佛蒙特（3張選舉人票）：2020年，該州約94%的計票工作在美東時間午夜前完成。

維吉尼亞（13張選舉人票）：2020年，該州約71%的計票工作在美東時間午夜前完成。

佛羅里達（30張選舉人票）：部分投票站將在晚8點關閉；當地提前和缺席投票比例高且計票速度快，2020年在美東時間晚9點前就統計完了90%的選票。

新罕布夏（4張選舉人票）：各市鎮投票站關閉時間分別7點、7:30和8點；2020年該州約63%的計票工作在美東時間午夜前完成。

周二晚7:30 / 台北時間周三上午8:30

北卡羅萊納（搖擺州，16張選舉人票）：該州有計票較快的紀錄，當夜一般完成99%左右的計票，但今年可能會因為颶風襲擊造成的影響而放緩速度。

俄亥俄（17張選舉人票）：該州經常性在投票日後的幾天內統計完略高於2%的選票。

西維吉尼亞（4張選舉人票）：2020年，該州約96%的計票工作在美東時間午夜前完成

周二晚8點 / 台北時間周三上午9點

阿拉巴馬（9張選舉人票）：最近幾次大選中，該州在美東時間午夜前公布了逾80%的選票

康乃迪克（7張選舉人票）：2020年，該州在大選近兩天後仍在計票。

德拉瓦（3張選舉人票）：該州人口少計票快，2020年在美東時間午夜前完成了約99%的計票

華盛頓哥倫比亞特區（3張選舉人票）：2020年在美東時間午夜前完成了約55%的計票。

伊利諾（19張選舉人票）：2020年，該州約74%的計票工作在美東時間午夜前完成。

堪薩斯（6張選舉人票）：部分投票站在9點關閉；2020年，該州約87%的計票工作在美東時間午夜前完成。

緬因（4張選舉人票）：2020年，該州約56%的計票工作在美東時間午夜前完成。

馬里蘭（10張選舉人票）：2020年，該州約8%的計票工作在美東時間午夜前完成。

麻薩諸塞（11張選舉人票）：首批計票結果很快出爐，但往往要到11點後比率才能達到50%，少量選票留到第二天統計。

密西根（搖擺州，15張選舉人票）：部分投票站在9點關閉；2020年，該州約45%的計票工作在美東時間午夜前完成。

密西西比（6張選舉人票）：2020年，該州約60%的計票工作在美東時間午夜前完成，但全部統計結束要到周四上午8:30後。

密蘇里（10張選舉人票）：2020年，該州約68%的計票工作在美東時間午夜前完成。

紐澤西（14張選舉人票）：當夜未計出選票平均在5-6%。

北達科塔（3張選舉人票）：部分投票站在9點關閉；2020年，該州約92%的計票工作在美東時間午夜前完成。

奧克拉荷馬（7張選舉人票）：2020年，該州約98%的計票工作在美東時間午夜前完成。

賓夕法尼亞（搖擺州，19張選舉人票）：2020年，該州約54%的計票工作在美東時間午夜前完成。

羅德島（4張選舉人票）

南達科塔（3張選舉人票）：部分投票站在9點關閉；該州在全部投票站關閉前不能公布結果，但傳統上會在最後投票站關閉4、5小時內基本完成計票。

田納西（11張選舉人票）：2020年，該州約98%的計票工作在美東時間午夜前完成。

德克薩斯（40張選舉人票）：部分投票站在9點關閉；2020年，該州約91%的計票工作在美東時間午夜前完成。

周二晚8:30 / 台北時間周三上午9:30

阿肯色（6張選舉人票）：2020年，該州約79%的計票工作在美東時間午夜前完成。

周二晚9點 / 台北時間周三上午10點

愛荷華（6張選舉人票）：2020年，該州約82%的計票工作在美東時間午夜前完成。

路易斯安那（8張選舉人票）：2020年，該州約88%的計票工作在美東時間午夜前完成。

明尼蘇達（10張選舉人票）：2020年，該州約66%的計票工作在美東時間午夜前完成，全部結果在投票站關閉24小時內公布。

內布拉斯加（5張選舉人票）：歷史上該州多數縣會在當夜完成計票，2020年約71%的計票工作在美東時間午夜前完成。

新墨西哥（5張選舉人票）：2020年約78%的計票工作在美東時間午夜前完成。

紐約（28張選舉人票）：2020年90%的計票工作在美東時間次日凌晨12:28前完成，但全部選票計出耗時長達9天。

威斯康辛（搖擺州，10張選舉人票）：2020年，該州約70%的計票工作在美東時間午夜前完成。

懷俄明（3張選舉人票）：2020年，該州約62%的計票工作在美東時間午夜前完成。

科羅拉多（10張選舉人票）：2020年，該州約86%的計票工作在美東時間午夜前完成。

亞利桑那（搖擺州，11張選舉人票）：2020年，該州約72%的計票工作在美東時間午夜前完成。

周二晚10點 / 台北時間周三上午11點

愛達荷（4張選舉人票）：部分投票站在11點關閉；2020年約半數選票在投票站關閉一小時內計出，7小時就完成了全部計票工作。

蒙大拿（4張選舉人票）：2020年，聯邦參議院約76%的計票工作在美東時間次日凌晨2點前完成。

內華達（6張選舉人票）：2020年，該州約79%的計票工作在美東時間次日凌晨6點前完成。

奧勒岡（8張選舉人票）：部分投票站在11點關閉；2020年，該州直到三天後才統計完90%的選票。

猶他（6張選舉人票）

周二晚11點 / 台北時間周三中午12點

華盛頓州（12張選舉人票）：2020年，該州約81%的計票工作在美東時間午夜前完成，但全部結果到一周多之後才出爐。

加利福尼亞（54張選舉人票）：2020年，該州約54%的計票工作在美東時間午夜前完成

周二午夜 / 台北時間周三下午1點

夏威夷（4張選舉人票）：2020年，該州約95%的計票工作在美東時間周三凌晨6點（台北時間周三晚7點）前完成。

阿拉斯加（3張選舉人票）：2020年，該州約44%的計票工作在美東時間周三凌晨6點（台北時間周三晚7點）前完成。

美國各州投票關閉時間各異。/擷自華盛頓郵報
美國各州投票關閉時間各異。/擷自華盛頓郵報

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