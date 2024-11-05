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「薩巴托水晶球」對美大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
主要選舉分析機構、維吉尼亞大學政治研究中心的無黨派「薩巴托的水晶球」發布美大選最終預測，賀錦麗將勝川普。路透
主要選舉分析機構、維吉尼亞大學政治研究中心的無黨派「薩巴托的水晶球」發布美大選最終預測，賀錦麗將勝川普。路透

主要選舉分析機構、維吉尼亞大學政治研究中心（University of Virginia Center for Politics）的無黨派「薩巴托的水晶球」（Sabato's Crystal Ball）發布美國大選最終預測說，賀錦麗將以276張選舉人票對262張選舉人票勝過川普，民主黨將贏得密西根州、賓州和威斯康辛等三個「藍牆州」，而共和黨將拿下亞利桑那州、喬治亞州和北卡羅萊納州。

Sabato's Crystal Ball另預測參議院將由共和黨拿下52席和民主黨48席，扭轉目前民主黨以51比49占多數席位的局面。

但真正勢均力敵的是眾議院競選，Sabato's Crystal Ball預測，218席穩歸或傾向民主黨，217席穩歸或傾向共和黨。

川普 美國大選 賀錦麗

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