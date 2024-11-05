「薩巴托水晶球」對美大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普
主要選舉分析機構、維吉尼亞大學政治研究中心（University of Virginia Center for Politics）的無黨派「薩巴托的水晶球」（Sabato's Crystal Ball）發布美國大選最終預測說，賀錦麗將以276張選舉人票對262張選舉人票勝過川普，民主黨將贏得密西根州、賓州和威斯康辛等三個「藍牆州」，而共和黨將拿下亞利桑那州、喬治亞州和北卡羅萊納州。
Sabato's Crystal Ball另預測參議院將由共和黨拿下52席和民主黨48席，扭轉目前民主黨以51比49占多數席位的局面。
但真正勢均力敵的是眾議院競選，Sabato's Crystal Ball預測，218席穩歸或傾向民主黨，217席穩歸或傾向共和黨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言