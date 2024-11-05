馬斯克百萬抽獎爆黑箱？賓州法官放行 挺川委員會認了「有挑過」

美國總統大選投票日前夕，賓州法官4日裁定，科技鉅子馬斯克可以繼續進行每日百萬美元選民抽獎活動，而馬斯克助手在聽證會上意外承認獲獎者並非隨機選出，而是經過馬斯克的團體「美國政治行動委員會」（America PAC）親自篩選最有力的代言人。

路透報導，馬斯克在這次大選中力挺共和黨候選人川普，在7大關鍵搖擺州大撒幣，10月19日起每天抽取1名簽署「支持言論自由和持槍權」請願書的登記選民，贈予100萬美元（約新台幣3224萬元）。

費城地區檢察官克拉斯納（Larry Krasner）以獎金相當於規則模糊的非法彩票為由，在10月28日提起訴訟、要求阻止。費城普通訴訟法官佛格列塔（Angelo Foglietta）4日裁定可以繼續。

儘管馬斯克聲稱活動是隨機選出獲獎者，但在聽證會上，美國政治行動委員會律師及其總監克里斯．楊（Chris Young）承認，委員會根據誰最適合成為支持川普議程的發言人來分發獎金。

該委員會截至目前已經發放1600萬美元（約新台幣5.1億元）。

費城是賓州最大城市，而賓州是可能決定川普和賀錦麗選戰結果的7個搖擺州之一，其中又以握有19張選舉人票的賓州最為關鍵，因此有「得賓州者得天下」的說法。