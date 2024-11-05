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封關民調曝！賀錦麗51%超車川普47% 4年前川普選前也輸拜登4百分點

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統大選將登場，民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普的選情緊繃。法新社
美國總統大選將登場，民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普的選情緊繃。法新社

美國總統大選美東時間5日（台灣時間6日）登場，國會山莊報導，根據PBS News/NPR/Marist大選前的最終封關民調，民主黨候選人賀錦麗領先共和黨候選人川普4個百分點，且性別差距有縮小趨勢。

在對潛在選民的全國民調中，賀錦麗獲得51%支持率，川普獲47%，領先4個百分點。

民調也顯示，川普原先在男性選民中的支持率為57%，賀錦麗為41%，但現在縮小至以51%對47%領先。賀錦麗在女性選民中的領先優勢也有所下降，由之前的領先18個百分點優勢縮小至11個百分點。

此民調主要結果與2020年的結果幾乎相同，當時民主黨候選人拜登也也51%支持率領先川普的47%，最終由拜登勝選。

民調指出，55%潛在選民已投票，三分之一選民表示計畫在選舉日當天親自投票。

川普 拜登 民調 美國大選 賀錦麗

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