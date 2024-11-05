快訊

時代的眼淚…逾40年嘉義國軍英雄館率先走入歷史 轉型用途曝光

2024美國大選誰能入主白宮？各州開票時間、關鍵搖擺州一次看

陸軍109旅下基地訓練傳槍響 義務新兵稱「好玩」持步槍在廁所擊發

焦慮恐懼憤怒 美選民無奈等待選舉之夜

中央社／ 紐約4日專電
長達一年的美國總統競選活動進入尾聲，兩陣營在搖擺州跑馬燈般進行最後衝刺。路透／Alamy
長達一年的美國總統競選活動進入尾聲，兩陣營在搖擺州跑馬燈般進行最後衝刺。路透／Alamy

長達一年的美國總統競選活動進入尾聲，兩陣營在搖擺州跑馬燈般進行最後衝刺。由於特殊的選舉人團制度，導致可能出現選舉人團票數相同、落選者普選票數超越當選者、有效票難以認定結果延宕，甚至不接受落選發生動亂等各種可能，美國社會浮現出焦慮與恐懼等不安情緒。

美國前總統川普（Donald Trump）去年夏天捲土重來，輕易擊敗競爭者佛羅里達州長迪尚特（RonDeSantis）與前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）等人，再度掀起「讓美國再次偉大」（MAGA）浪潮。打破歷史紀錄3度參選的川普宣稱本屆將勝選，全球領袖屏息等待川普2.0的可能。

一場震驚全球的電視辯論讓美國總統拜登（JoeBiden）黯然退出政治舞台，民主黨亂局中整合推出副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒，在川普可能重回白宮恐懼下，自由派史無前例重金打造政治經歷尚淺的賀錦麗，反轉落後局面，全黨精銳盡出，誓言守住美國的民主價值。

兩陣營各自認為這場選舉是「民主價值」與「美國優先」的殊死戰，選民憂心選舉可能短期間沒有結果，美國出現領袖真空，甚至不接受落敗的社會動亂。

2020年，川普在喬治亞州、威斯康辛州、亞利桑那州與賓州分別以0.3%、0.6%、0.4%與1.2%落敗，由於差距些微，川普與部分支持者認為選舉舞弊，隔年1月6日爆發國會山莊暴動事件，川普陣營至今仍不承舉落敗。他在多個造勢場合明示這次將不接受失敗的選舉結果，支持者更揚言敗了會爆發「內戰」。

今年相同的搖擺州未如上屆民調顯示民主黨大幅超前，而是長期糾纏，各界都好奇今年民調是否會繼續翻車，還是「隱性川粉」已全數浮上檯面，賀粉轉為傾向不表態。

21世紀後，美國特殊的選舉人團制已兩度出現選舉結果難定，及普選票超越選舉人團票但候選人落選的現象。

2000年，小布希（George W. Bush）取得關鍵的佛羅里達州25張選舉人團票，以271張總選舉人團票勝出，但在佛州只贏了537張選票。這場選舉當時在近一個月後才落幕，關鍵是民主黨候選人高爾（AlGore）接受最高法院停止驗票的判決，美國民主有驚無險的過關。

2016年，川普與潘斯（Mike Pence）搭檔以306張選舉人團票當選，但普選票落後希拉蕊（HillaryClinton）與凱恩（Tim Kaine）近2個百分點，許多人質疑美國總統選舉遊戲規則欠缺公平性。

由於選情激烈，川普支持者恐不接受可能的落敗，長期撕裂的美國社會再度陷入選舉焦慮與恐懼，若無候選人明確領先，類似國會山莊的暴動事件會再度上演，局勢會更嚴峻。此外，搖擺州選務人員面臨極大壓力，投票所與選務中心強化安全裝備，多個搖擺州政府聲明，將堅守崗位，公正完成投開票作業。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

美元下挫、日圓挺升 川普行情臨大選日鬆動

美選7搖擺州封關民調 川普賀錦麗膠著都在誤差範圍

白宮誰當家？共和黨川普vs.民主黨賀錦麗 兩陣營諜對諜

總統選情難料！美股早盤漲跌互見 輝達逆勢上揚

相關新聞

封關民調曝！賀錦麗51%超車川普47% 4年前川普選前也輸拜登4百分點

美國總統大選美東時間5日（台灣時間6日）登場，國會山莊報導，根據PBS News/NPR/Marist大選前的最終封關民...

美大選川普、賀錦麗誰會贏？BBC分析2人勝選的10大理由

距離美國總統選舉倒數24小時，民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普選情膠著，兩人在多數民調中仍難分軒輊。BBC分析兩人勝...

2024美國大選誰能入主白宮？各州開票時間、關鍵搖擺州一次看

2024美國第60屆總統大選進入倒數階段，根據《CNN》封關民調顯示，共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗，2人支持度皆為47%打平，選戰陷入極度膠著，究竟最後誰能入主白宮？

馬斯克百萬抽獎爆黑箱？賓州法官放行 挺川委員會認了「有挑過」

美國總統大選投票日前夕，賓州法官4日裁定，科技鉅子馬斯克可以繼續進行每日百萬美元選民抽獎活動，而馬斯克助手在聽證會上意外...

「薩巴托水晶球」對美大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普

主要選舉分析機構、維吉尼亞大學政治研究中心（University of Virginia Center for Poli...

美國大選今投票 顏擇雅：關鍵7搖擺州「別指望第2天揭曉」

美國總統大選5日（台灣時間同日晚間）開始正式投票，作家顏擇雅在臉書表示，11月5日雖說是美國投票日，但別指望第二天大家就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。