分析美國大選 專家：川、賀均不重視拉美與巴西

美國總統大選，各國都在密切關注選情進展以及誰將統治世界上最強大的國家之一。巴西專家分析，無論是川普或賀錦麗當選，拉丁美洲和巴西都不是新總統的執政優先事項。

根據巴西聖保羅大學（USP）政治學教授佩切洛（Cristina Pecequilo）分析，美國大選一直是巴西和拉丁美洲關注的根源，因為美國是一個具有巨大政治和經濟影響力，以及日益與中國競爭的國家，尤其是在技術和投資方面。

然而，儘管美國大選對巴西有影響，無論是在共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）或是民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（KamalaHarris）的執政計畫中，拉丁美洲和巴西都不是優先事項；對他們來說，拉美國家更像是問題的根源，而不是解決方案，而這與川普對仇外心理的關注和對移民的批評密切相關。

佩切洛指出，川普的重點是委內瑞拉、海地和尼加拉瓜。除了川普在麥當勞與巴西移民互動的諷刺性漫畫情節外，巴西幾乎不存在共和黨的競選活動中，也不是川普的中心議程，只是極右翼的意識形態關係，將川普的巴西支持者帶到選舉舞台上。

在川普的競選活動中，拉丁美洲與移民問題密切相關。他批評移民入侵美國，移民問題被他描繪成一種非常偉大的民族主義和仇外心理，在某種程度上，恰恰是為了疏遠更溫和的選民，加強他的選民基礎。

佩切洛還認為，如果川普當選，美國與中國的經濟戰爭以及對巴西的壓力將延續。

在賀錦麗的競選活動中，拉丁美洲沒有以負面形式出現，而是關注移民問題和使移民系統人性化的嘗試，更加關注人權和美國的拉丁美洲移民合法化。

根據佩切洛分析，賀錦麗將延續拜登（Joe Biden）的政策，尤其是人權、勞工問題、LGBTQIAP+社區和環境領域。但在深化與中國的經濟和技術夥伴關係上，賀錦麗也將向巴西施壓，所以其影響在意識形態領域將比對地區地緣政治和經濟模式變化的影響要大得多。