快訊

時代的眼淚…逾40年嘉義國軍英雄館率先走入歷史 轉型用途曝光

2024美國大選誰能入主白宮？各州開票時間、關鍵搖擺州一次看

陸軍109旅下基地訓練傳槍響 義務新兵稱「好玩」持步槍在廁所擊發

分析美國大選 專家：川、賀均不重視拉美與巴西

中央社／ 聖保羅4日專電
巴西專家分析，無論是川普或賀錦麗當選，拉丁美洲和巴西都不是新總統的執政優先事項。法新社
巴西專家分析，無論是川普或賀錦麗當選，拉丁美洲和巴西都不是新總統的執政優先事項。法新社

美國總統大選，各國都在密切關注選情進展以及誰將統治世界上最強大的國家之一。巴西專家分析，無論是川普賀錦麗當選，拉丁美洲和巴西都不是新總統的執政優先事項。

根據巴西聖保羅大學（USP）政治學教授佩切洛（Cristina Pecequilo）分析，美國大選一直是巴西和拉丁美洲關注的根源，因為美國是一個具有巨大政治和經濟影響力，以及日益與中國競爭的國家，尤其是在技術和投資方面。

然而，儘管美國大選對巴西有影響，無論是在共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）或是民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（KamalaHarris）的執政計畫中，拉丁美洲和巴西都不是優先事項；對他們來說，拉美國家更像是問題的根源，而不是解決方案，而這與川普對仇外心理的關注和對移民的批評密切相關。

佩切洛指出，川普的重點是委內瑞拉、海地和尼加拉瓜。除了川普在麥當勞與巴西移民互動的諷刺性漫畫情節外，巴西幾乎不存在共和黨的競選活動中，也不是川普的中心議程，只是極右翼的意識形態關係，將川普的巴西支持者帶到選舉舞台上。

在川普的競選活動中，拉丁美洲與移民問題密切相關。他批評移民入侵美國，移民問題被他描繪成一種非常偉大的民族主義和仇外心理，在某種程度上，恰恰是為了疏遠更溫和的選民，加強他的選民基礎。

佩切洛還認為，如果川普當選，美國與中國的經濟戰爭以及對巴西的壓力將延續。

在賀錦麗的競選活動中，拉丁美洲沒有以負面形式出現，而是關注移民問題和使移民系統人性化的嘗試，更加關注人權和美國的拉丁美洲移民合法化。

根據佩切洛分析，賀錦麗將延續拜登（Joe Biden）的政策，尤其是人權、勞工問題、LGBTQIAP+社區和環境領域。但在深化與中國的經濟和技術夥伴關係上，賀錦麗也將向巴西施壓，所以其影響在意識形態領域將比對地區地緣政治和經濟模式變化的影響要大得多。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

美選7搖擺州封關民調 川普賀錦麗膠著都在誤差範圍

白宮誰當家？共和黨川普vs.民主黨賀錦麗 兩陣營諜對諜

總統選情難料！美股早盤漲跌互見 輝達逆勢上揚

學者：川普要我承擔國防 賀錦麗當選對台較有利

相關新聞

封關民調曝！賀錦麗51%超車川普47% 4年前川普選前也輸拜登4百分點

美國總統大選美東時間5日（台灣時間6日）登場，國會山莊報導，根據PBS News/NPR/Marist大選前的最終封關民...

美大選川普、賀錦麗誰會贏？BBC分析2人勝選的10大理由

距離美國總統選舉倒數24小時，民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普選情膠著，兩人在多數民調中仍難分軒輊。BBC分析兩人勝...

2024美國大選誰能入主白宮？各州開票時間、關鍵搖擺州一次看

2024美國第60屆總統大選進入倒數階段，根據《CNN》封關民調顯示，共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗，2人支持度皆為47%打平，選戰陷入極度膠著，究竟最後誰能入主白宮？

馬斯克百萬抽獎爆黑箱？賓州法官放行 挺川委員會認了「有挑過」

美國總統大選投票日前夕，賓州法官4日裁定，科技鉅子馬斯克可以繼續進行每日百萬美元選民抽獎活動，而馬斯克助手在聽證會上意外...

「薩巴托水晶球」對美大選最終預測：賀錦麗以273對262票勝川普

主要選舉分析機構、維吉尼亞大學政治研究中心（University of Virginia Center for Poli...

美國大選今投票 顏擇雅：關鍵7搖擺州「別指望第2天揭曉」

美國總統大選5日（台灣時間同日晚間）開始正式投票，作家顏擇雅在臉書表示，11月5日雖說是美國投票日，但別指望第二天大家就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。