美選7搖擺州封關民調 川普賀錦麗膠著都在誤差範圍

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

美國總統大選投開票明天登場，愛默生學院和國會山莊報今天公布7大搖擺州的封關民調，川普小贏4州，賀錦麗則小勝1州，其他2州平手，但兩候選人在7州的差距都於誤差範圍內。

各大綜合民調數據的機構顯示，民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）可望篤定獲得226張選舉人團票，共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）則可能穩定拿下219張。

共有93張選舉人團票的7大搖擺州，將決定川普或賀錦麗跨越當選美國總統所需門檻的270張選舉人團票。

愛默生學院民調（Emerson College Polling）和國會山莊報（The Hill）今天公布7大搖擺州封關民調，在擁有15張選舉人團票的密西根州，賀錦麗以50%比48%領先川普2個百分點。

擁有6張選舉人團票的內華達州及10張選舉人團票的威斯康辛州，川普與賀錦麗打平，兩人於內華達州支持度都是48%，威斯康辛州支持度皆是49%。

川普在16張選舉人團票的喬治亞州以50%比49%、16張選舉人團票的北卡羅來納州以49%比48%、19張選舉人團票的賓州以49%比48%，全都以1個百分點的差距領先賀錦麗。

有11張選舉人團票的亞利桑那州，川普以50%比48%領先賀錦麗2個百分點。

這份民調訪問的選民樣本數，7大搖擺州各別介於790人至1000人之間，誤差範圍則是介於正負3%至正負3.4%之間，兩位候選人在這7州的差距都於誤差範圍內。

該民調是透過手機、有線電話和網路調查等方式進行，調查時間為10月30日至11月2日。

川普 美國大選 賀錦麗

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