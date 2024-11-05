賀錦麗：用民主實現國家命運

民主黨總統候選人賀錦麗三日在關鍵搖擺州密西根州造勢，她先到底特律一座歷史悠久的非裔教堂演講，隨後又向阿拉伯裔美國人拉票。

路透社報導，民調顯示，目前選情難分軒輊，六十歲的賀錦麗獲得女性選民力挺；而七十八歲共和黨對手川普則取得西班牙裔選民支持，尤其是男性選民。

賀錦麗在底特律大以馬內利基督教會對教區居民說：「再過二天，我們就有權為子孫後代決定我們國家的命運。我們必須採取行動，光祈禱是不夠的；光空談是不夠的。我們須按照祂為我們安排的計畫採取行動，必須透過工作、日常選擇、服務社區，以及在民主制度中來實現。」

隨後，賀錦麗在密西根州東蘭辛的造勢集會中發表演說，訴求該州四十萬阿拉伯裔美國人。她一開始就向以色列與加薩武裝組織哈瑪斯、黎巴嫩激進團體真主黨衝突中受害的平民致意。

有部分民眾對賀錦麗持懷疑態度，認為她在協助結束加薩戰爭及減少美國對以色列的援助方面，努力不夠。他們當中，許多人表示決心懲罰賀錦麗。

知名民調公司謝爾澤公司進行愛荷華州民調，賀錦麗以百分之四十七領先共和黨川普的百分之四十四。愛荷華州在近期選舉趨向保守派，川普在前兩屆大選都拿下愛荷華州。

愛荷華州狄蒙紀錄報指出，賀錦麗如果拿下該州，將是「驚人的發展」。賀錦麗獲得越來越多女性選民的支持，是她領先的原因。

投票前夕，英國「經濟學人」表態支持賀錦麗，認為川普回鍋會為世界帶來無法承受的風險。該刊說，雖然難以期待賀錦麗是出色總統，至少她不會帶來災難。

經濟學人撰文直言，川普回鍋會「讓美國再次粉碎」。他支持對所有銷美商品加徵百分之廿關稅，曾稱要對來自墨西哥的汽車徵收百分之二百以上關稅，即便預算赤字嚴重仍要擴大減稅。這些政策將引發通膨，更有引發貿易戰最終使美國陷入貧困的風險。