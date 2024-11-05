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川普：四年前不應該離開白宮

聯合報／ 記者顏伶如、編譯盧思綸／綜合報導
美國前總統川普三日在搖擺州喬治亞州梅崗參與造勢活動。（法新社）
美國前總統川普三日在搖擺州喬治亞州梅崗參與造勢活動。（法新社）

美國共和黨總統候選人川普三日在賓州造勢時說，「二○二○年不該離開白宮」，在抱怨周圍都是防彈玻璃時又提暴力言論，稱不介意讓現場「製作假新聞」的媒體「擋子彈」。

美聯社報導，川普在這場選前最後周日造勢演說，反覆質疑選舉公正性，重提試圖推翻二○二○年大選卻失利的舊怨，並且加強攻擊民主黨和美國媒體。

在賓州蘭卡斯特的造勢，川普將攻擊目標對準媒體。川普自從七月首度遭暗殺未遂後，集會講台旁均設防彈玻璃。他在這場造勢活動上指著那些玻璃帷幕說，「我們這邊只有假新聞，對我而言，如果有人開槍打破玻璃擊中假新聞媒體，我不會太在意」。

這是川普近日內第二度以槍枝暴力說法攻擊敵人。他先前談論共和黨內最知名的反川普人士麗茲．錢尼，稱「她是個激進的戰爭鷹派。我們讓她拿著步槍站在那裡，用九支槍管對她開火，好嗎？當槍對準她臉的時候，讓我們看看她做何感想」。

此外，川普重提選舉操縱，並表示如果他輸給賀錦麗，那一定是民主黨作弊，儘管民調顯示選情非常膠著。

川普還說，四年前不該離開白宮，「我離開那一天，我們擁有我國歷史上最安全的邊境。我不應該離開，說真的，我們做得那麼好，我們有那麼出色的」，話沒說完他突然不再說下去。

衛報指出，這番言論，反映川普二○二○年敗選後對幕僚和盟友所說的話，他從未承認敗選。知情人士表示，在川普第一任期結束時，他曾參加至少一次會議，會上討論是否拒絕離開白宮。

包括白宮前資深顧問班農在內的川普盟友紛紛建議川普，即使開票結果尚未明朗，五日投票結束後照樣可以提早一步自行宣布當選。四年前，川普便是自行宣布勝選，引發一連串選舉糾紛和訴訟，並導致二○二一年一月六日國會暴動事件。

川普 美國大選 賀錦麗

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