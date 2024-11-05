總統大選今投票 美開票所部署狙擊手
美國總統大選將於五日登場，由於當天或選後可能發生騷亂，各州政府紛紛祭出前所未見的大規模維安計畫，保護選舉相關地點，包括在計票中心屋頂部署狙擊手，向選務人員發放緊急警報器，甚至還將安排無人機在空中巡視。
華盛頓郵報報導，多地執法單位下令緊急部門人員嚴陣以待，並加派警力巡邏街頭。華盛頓州與內華達州等至少二州已調動國民兵，應對可能的騷亂。負責認證該州計票的亞利桑那州州務卿方提斯說，他穿上防彈背心以免遭遇攻擊。
分析家說，當前最大威脅來自可能否定選舉結果的右翼團體，這股勢力在二○二○年川普拒絕認輸後崛起。當時川普大肆散播選舉相關陰謀論，鼓動成千上萬支持者走上街頭，最終導致大批暴民在二○二一年一月六日衝入國會山莊，試圖阻止國會認證大選結果。
截至目前，川普仍未承諾會接受本屆選舉結果。他也在欠缺佐證情況下屢次指控民主黨會「作弊」，讓他的對手賀錦麗當選。賀錦麗已承諾致力實現自由、公平選舉，也承諾將和平轉移政權。
各州維安準備多半著重在選後計票階段，尤其是亞利桑那州和賓州。官員表示，選舉結果的不確定性，加上社群媒體料將充斥大量假消息，可能引發騷亂，也可能有人試圖干擾開票。
無黨派非營利組織「選舉創新與研究中心」執行主任貝克表示，儘管民調顯示川普與賀錦麗旗鼓相當，但川普陣營已開始散布他必然獲得壓倒性勝利的消息，「如果他（川普）輸掉選舉，或者他自認即將輸掉選舉，你可以想像他的支持者將多麼震驚，這種情緒又將如何遭到騙子利用，以激怒他們並煽動他們訴諸暴力」。
在亞利桑那州鳳凰城，計票大樓受嚴密保護。選務人員正密切監控社群媒體，當局也部署無人機監控潛在威脅。該州馬里科帕郡是二○二○年大選後川普支持者試圖妨礙計票的地點之一，該郡警長史肯納已動員二百人全天輪值，監控投票站，必要時將出動狙擊手。
在其他多州，當局也嚴陣以待。數百個選務辦公室已裝上防彈玻璃與監控設備，部分郡辦公室向選務官員配發緊急求救警報器、防護衣和藥物。
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