美大選川賀誰贏 明揭曉有變數

美國總統大選在當地五日上午（台灣時間五日晚間）開始正式投票。共和黨候選人川普自稱大幅領先，預測投票當夜可知結果，民主黨候選人賀錦麗陣營則準備應對川普過早自稱當選。美聯社說，取決於兩人得票差距和各州計票速度，贏家可能要投票後數天甚至數周才能出爐。

美國大部分的州會在美東時間五日晚間八時（台灣時間六日上午九時）後停止投票，阿拉斯加州阿留申群島則要到美東六日凌晨一時（台灣六日下午二時）才結束投票。最關鍵的七個搖擺州，包括亞利桑那、內華達、北卡、喬州、賓州、威州和密州，會在台灣六日上午八時至十一時結束投票。

選舉結果何時底定，得看兩人得票差距和各州計票快慢。選前民調顯示兩人難分軒輊，但無法確知最終結果是否如此，如果兩人差距明顯，結果將較快分曉。這次選舉也將改選眾院全部四三五席、參院一百席當中的三分之一，以及十一州州長。

美國各州選務規則各自為政，郵寄選票盛行，也可能拖慢開票。美聯社報導，現今美國大選日常因開票較慢，變成「大選周」。對計票結果的潛在司法挑戰，也恐推遲結果。

美國上次總統大選投票日是二○二○年十一月三日，但美聯社等媒體當月七日才宣布拜登勝選，聯邦參、眾議院控制權也在選後四天、八天才確定。但在二○一六年，美聯社在投票日翌日凌晨約二時半，就宣布川普當選。

英國廣播公司（BBC）報導，若候選人得票接近，媒體可能更晚做出結果預測，也增加重新計票的可能；大選贏家可能是投票當夜揭曉，但也可能是數天或數周後。

今年開票速度應與四年前差不多，不過北卡州和喬州兩個決勝州開票結果相對較快，可能為選情提供早期指標。喬州州務卿說，由於提前投票和預先處理好的郵寄投票，最快可在當地五日晚間八時前開完七成選票。

美國有線電視新聞網（CNN）預估，台灣六日下午二時投票結束時，賀錦麗應可穩拿二二六張選舉人票，川普拿下二一九張，但七個搖擺州共九十三張不知鹿死誰手；當選門檻為過半的二七○張。

川普三日接受美國廣播公司（ABC）電話訪問時，引述民調機構AtlasIntel資料指出，自己在七個搖擺州民調皆領先。被問到是否有敗選準備，川普坦言「也有可能會輸」、「凡事都有可能」，不過重申自認有很大領先優勢，「讓我們拭目以待」。

川普上周告訴媒體，希望能在投票日當天宣布勝選。賀錦麗則回應說，要是川普藉此操縱媒體和美國人民共識，「我們已準備好應對」。六名民主黨黨務人士和賀錦麗競選幹部說，若川普提早宣布勝選，打算在社群媒體和電視廣播鋪天蓋地強調，必須完成所有計票才能宣布勝選。