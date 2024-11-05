快訊

立院財委會挑燈夜戰 爆發肢體衝突 召委陳玉珍電梯受困

台灣金聯新人事最大敗筆 「小蘿蔔頭」卡位肥缺引非議

事實核查：馬斯克如何嘗試影響美國大選

德國之聲／ 德國之聲
特斯拉執行長馬斯克（右）力挺共和黨總統候選人川普（左）。路透
特斯拉執行長馬斯克（右）力挺共和黨總統候選人川普（左）。路透

埃隆‧馬斯克是當今世界最富有的人，個人財富多達2600億美元（折合歐元約2400億）。在美國的政治生活中，馬斯克也表現得相當活躍。同其他美國的科技巨頭和超級富翁不同的是，馬斯克並不隱瞞他對政治的無比熱情，並會在社交媒體上公開展示這一點：大約兩年前，馬斯克斥資440億美元收購了推特，並將這一社媒平台改名為X。從此以後，該平台就成了馬斯克表達其政治觀點的擴音器。在X平台上，馬斯克擁有兩億多粉絲。有報導稱，馬斯克甚至更改了該平台的算法語言，以方便其個人觀點的廣泛傳播。

非政府組織「仇恨對抗中心」（CCDH）創辦者兼首席執行官艾哈邁德（Imran Ahmed）對德國之聲表示：「自從兩年前馬斯克接管X以來，這一社媒平台已經墮落成了仇恨和虛假消息的深淵，而且其中很多內容就是來自馬斯克本人。」

隨著11月5日大選日的臨近，最近幾個月以來，馬斯克變得更加活躍。據CCDH最新發布的報告，從2024年1月至7月，馬斯克發布的虛假信息被觀看了12億人次。

馬斯克不僅自己發布和傳播虛假信息，還會通過轉推分享其他帶有虛假成分、誤導性敘述以及陰謀論的貼文，使相關貼文得到更廣泛的傳播。以下就是馬斯克在大選前夕發布的三條這類信息：

1.有關「非法外國選民」的謊言

聲稱：今年7月，美國眾議院共和黨籍議長約翰遜（Mike Johnson）宣稱，民主黨在阻撓確保只有美國公民才能投票的措施。他在X平台上發文寫道：「他們想讓非法外國移民成為選民」。馬斯克轉發了這條推文，並補充道：「從一開始，他們的目的就是盡可能引入更多非法選民。」這條推文的閱讀量超過了4500萬人次。

德國之聲事實核查：錯誤

只有美國公民才能參加總統選舉以及同時舉行的眾議院選舉的投票。非美國公民，包括那些持有美國永久居民身份的人，在聯邦或州級選舉中都無權投票。在大多數地方性選舉中，沒有美國公民身份者也無權投票。而成為美國公民則是一個非常漫長的過程。

馬斯克還聲稱，外國移民「無需任何文件，只需借助一個應有程序，就可在不到五分鐘時間內」用美國納稅人的錢飛往美國。馬斯克為此還分享了一個視頻，稱CBP-One應用程序允許數量不受限制的外國人進入美國。這條貼文被閱讀了將近2000萬次，並被分享了上萬次。

然而，這一說法是完全錯誤的。美國海關和邊境保護局CBP開發的CBP-One應用程序用於庇護申請者預約面談時間，並非自動授予入境許可。想要在美國申請庇護，必須本人親自到場。

2.攻擊民主 支持川普

聲稱：今年九月初，馬斯克發布的一幅照片上，民主黨總統候選人賀錦麗身穿帶有金色肩章的紅色夾克，而同樣為紅色的帽子上鐮刀斧頭標誌則清晰可見。眾所周知，鐮刀斧頭是共產主義的象征。馬斯克在照片下寫道：「卡瑪拉誓言，從第一天起就做一名共產主義獨裁者。你們相信，她會穿這身衣服嗎？」 這個貼文傳播速度極快，很快閱讀量就超過了8000萬人次。

德國之聲事實核查：無中生有

這張照片並非相機拍攝，而是人工智能所合成的圖片。至少有兩點可以證實這一判斷：賀錦麗頭像的清晰度和不清晰的背景形成鮮明對比，以及色彩的鮮亮程度也令人生疑。人工智能識別工具truemedia.org證實了上述質疑，並表示「有實質性證據顯示，這一圖片是被做過手腳的。」

3.散布對選舉程序的懷疑論調

馬斯克助長相關謠言，聲稱密歇根州的選民名單存在問題。密歇根是對總統選舉結果有重大影響的關鍵州。此前就有人謊稱，密歇根選民名單上的人數要比該州實際人口還多，但這一謊言已經被多次戳穿。

聲稱：馬斯克則更進一步，指責密歇根州內政部長有操控選舉行為：「他們計劃，選舉結束後，再將沒有選舉資格的人從名單上劃掉。這也就意味著，登記在冊的選民人數要比有投票資格的選民人數更多。」

德國之聲事實核查：誤導性言論

按照美國密歇根州的相關法律，長期不參加選舉的人將會被從選民名單上除名。

依據該法律，已有近六十萬選民因此被標注了在2027年將被除名的備注。但被從選民名單刪除之前，當事人會得到通知。

這類的虛假信息和誤導性信息不僅會打擊民眾對民主的信任，甚至還會直接對選舉結果產生影響。《萬無一失：如何免受虛假信息的侵擾》一書的作者、劍橋大學社會學教授封德‧萊登（Sander van der Linden）表示：「這類假信息甚至會改變某些人的選舉取向。」

馬斯克意欲何為？

馬斯克不僅僅通過自己的推文支持川普，他還恢復了這位前總統的X帳號。2020年選舉失敗後，川普發布的推文導致其帳號被封。在X平台上，川普擁有9200萬粉絲，而其本人創辦的TruthSocial平台上，他的粉絲人數則只有不足八百萬。

事實上，馬斯克和川普也經常有觀點不合的時候。2016年，馬斯克甚至曾公開質疑川普參選總統的資格。儘管如此，川普當選總統後，還是曾一度讓馬斯克進入其顧問團隊。不過，由於在氣候變化問題上意見不一，馬斯克還是主動離開了該團隊。

社會學家封德萊登表示，馬斯克認為，如果川普能夠贏得選舉，更符合其經濟利益，例如「Space X將能獲得美國宇航局的更多訂單，星鏈將能同政府簽署更多合同，他也可以隨心所欲地操控X，而無需擔心政府對社交媒體的監督。」

同特斯拉電動車一樣，航天技術公司SpaceX以及其旗下的衛星網絡「星鏈」也都屬於成功企業家馬斯克。

BR24電台編輯Michael Schlegel亦對本文有貢獻。

© 2024 年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

川普 美國大選 賀錦麗

相關新聞

事實核查：馬斯克如何嘗試影響美國大選

埃隆‧馬斯克是當今世界最富有的人，個人財富多達2600億美元（折合歐元約2400億）。在美國的政治生活中，馬斯克也表現得相當活躍。同其他美國的科技巨頭和超級富翁不同的是，馬斯克並不隱瞞他對政治的無比熱情，並會在社交媒體上公開展示這一點…

2024年諾貝爾經濟學獎得主江森：只有賀錦麗能落實共享式的繁榮

美國民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨候選人川普所提出的經濟政策，哪一項較可能締造共享式的繁榮，並強化美國的國家安全？

民調指賀錦麗在愛荷華略勝 美媒：預示威州比預期好

知名民調公司最新調查顯示，民主黨總統候選人賀錦麗在愛荷華州以47%領先共和黨川普的44%。美媒指出，這份精準民調結果令人...

學者：川普要我承擔國防 賀錦麗當選對台較有利

「賀錦麗當選對兩岸關係與台美交流較有利！」學者左正東4日針對美國大選議題如此判斷，並強調賀錦麗重視各種不同層級的溝通，具有穩定性，並強調與盟友協作。學者嚴震生也指出，川普近日對台發言都是在強化未來不援助台灣的正當性，且川普的「交易式外交」思惟，若北京籌碼夠好，台海局勢恐對我不利。

美國大選最後衝刺 賀錦麗與川普赴賓州賣力催票

美國總統大選戰況膠著，競爭對手賀錦麗與川普今天展開選前最後一輪造勢、賣力催票。在近代最緊張、勝負難料的大選投票日前夕，雙...

周日公布的一連串民調顯示 賀錦麗和川普勢均力敵

美國本周將舉行總統大選，周日公開的一連串民調顯示，美國副總統賀錦麗和前總統川普仍然勢均力敵，無論全國或足以決定結局的關鍵搖擺州，雙方獲得的支持差距極小。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。