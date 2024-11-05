狂人川普輸不起 恐引發騷亂

美國共和黨總統候選人川普不斷暗示，如果不能勝選，絕對是因為舞弊造成的，且不會接受敗選結果。只不過這次有個關鍵性差異：川普並不像四年前那樣握有總統權柄，且各州和聯邦政府皆已推出新的法律，要影響選舉結果已不是那麼容易。

川普9月在密西根一場活動上說，「如果我輸了...我告訴你們，這是有可能的，因為他們作弊。這是唯一讓我們輸的方式，因為他們作弊」。

川普2020年敗選後，和盟友試圖透過數十起訴訟欲推翻選舉結果，但最終未能改變或推遲計票。他的支持者甚至於2021年1月6日衝進美國國會大廈，試圖阻止副總統潘斯確認拜登勝選，儘管沒有成功。

如果顯露出川普可能會輸的跡象，這段時間差將讓他有機會宣稱選舉存在舞弊，並可能鼓勵他的支持者到處發動抗議。

甚至透過社群媒體、舉行記者會向大眾陳述，不必等待證據。如此一來，可能引發社會騷亂，如同2021年1月6日那樣。