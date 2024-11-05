大選期間出錢出力挺川普 馬斯克扮美中傳話者？

馬斯克在這次美國大選中為川普陣營出錢又出力，但他在中國大陸享有非常特殊的禮遇，如果最後川普勝選，馬斯克可能會成為美中之間重要傳話者，而對中國國家主席習近平而言，可能會是有利的發展，台灣則可能要感到憂心。

彭博資訊報導，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克已經捐了超過1億美元支持川普，而馬斯克在中國市場的商業利益相當龐大。特斯拉在上海是以獨資公司方式運作，享有其他外國投資者罕見獲得的待遇。目前，特斯拉電動車半數是在大陸生產。

馬斯克對一些最敏感美中議題的看法，與習近平一致。他曾表示台灣應該歸北京控制，而且也反對美國針對中國電動車加徵關稅，儘管此立場與川普威脅對所有大陸進口品徵收高達60%關稅的立場不同。

曾在美國國防部工作的美國企業研究所高級研究員西索斯表示，「眾所周知，馬斯克會討好中國，而中國給他特殊待遇，他們將充分利用這點來嘗試影響川普政府。」「他極度親中。」

馬斯克前往中國期間，通常會獲得中國高層領導人接見，甚至馬斯克的母親梅耶·馬斯克，在大陸也享有一些明星般的地位。

2022年時，馬斯克針對台海衝突建議設立一個「台灣特別行政區」，這符合習近平「一國兩制」的看法。去年馬斯克又說，北京將台灣視為「中國完整的一部分」，類似於夏威夷之於美國。

美國的「一中政策」承認中華人民共和國為「中國唯一合法政府」，沒有明確表明對台灣主權的立場。但川普已經對美國提供台灣防禦承諾表達懷疑，引發外界擔心，川普可能會在台海緊張情勢加劇之際，放棄台灣。

不過紐約非營利組織美中關係全國委員會主席史奧林斯表示，若跨國公司揭露利益所在，也可能扮演建設性的角色。