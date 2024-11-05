美國總統大選初步開票 留意「幻象」風險

美國總統大選投票，由於民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普的搖擺州民調支持率陷於史無前例的膠著狀態，且美國橫跨四個時區，各州投票站的關閉時間、計票及公布規定也各自不同，都顯示總統大選結果可能難以在本周前底定，投資人應提防初步開票的「幻象」風險。

若以2020年總統大選為參考，美聯社當年直到投票日後的第四天才宣布拜登勝選，不少民調顯示今年選情比四年前更激烈，因此可能需要更長時間才能取得結果。

基於這個原因，投資人應提防初期開票造成的「幻象」誤導風險，也就是若以第一輪計票不具代表性的樣本為基礎，顯示一位候選人迅速脫穎而出。

市場反應可能是漸進、甚至反轉的過程。高盛策略師指出，以2016年和2020年大選為例，匯市多數波動都出現美國陸續公布初步計票結果的東京交易時段，主要驅動因素是關鍵縣級的計票結果。